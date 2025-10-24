В Бурятии бизнесмен «сэкономил» на дороге свыше 4 млн рублей

В Бурятии полиция разоблачила предпринимателя, который схитрил при ремонте дороги в селе Романовка летом 2020 года. По версии силовиков, в результате своих незаконных действий бизнесмен сэкономил и положил себе в карман более 4 млн рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, в 2020 году фирма 65-летнего бизнесмена получила контракт стоимостью 28 млн рублей на капремонт улиц в Романовке протяженностью 810 метров. Согласно проекту, щебенку и песчано-гравийную смесь для работ должны были на самосвалах привозить с карьера, расположенного на расстоянии 172 км. Однако предприниматель не стал заморачиваться и решил сам добывать необходимый стройматериал на нелегальном карьере в 9 км от Романовки. Благодаря этому он сэкономил более 4 млн рублей. К слову, обязательной для таких работ лицензии у него не было.Действия бизнесмена правоохранители расценили как крупное мошенничество. Оперативники задержали мужчину в Кемерово, где он теперь проживает, и конвоировали с Улан-Удэ. Сейчас он находится под домашним арестом.