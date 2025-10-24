Житель Бурятии едва не укокошил приятеля табуреткой

В мае 2025 года 51-летний житель Баунтовского района находился у себя дома, в состоянии алкогольного опьянения. Вечером к нему пришел его знакомый, тоже в нетрезвом состоянии. Гость начал будить хозяина и предъявлять претензии. Конфликт быстро перешел в рукоприкладство.

Пришедший знакомый несколько раз ударил хозяина дома кулаками, после чего начал избивать табуреткой. Хозяин лишь закрывался от ударов руками. Устав бить знакомого, который от ударов упал на пол, мужчина ушел. Избитый, едва добравшись до кровати, всю ночь пролежал с травмами. Скорую он вызвать не мог, потому что у него нет телефона.

Наутро жестокий приятель, испугавшись содеянного, вызвал такси и увез избитого в отделение скорой помощи. Он попросил приятеля не говорить медикам и сотрудникам полиции, кто его избил. Стремясь обезопасить себя, он даже придумал легенду: якобы мужчину избили двое неизвестных около магазина.

Мужчину госпитализировали со множественными переломами обеих рук, ушибом головного мозга, линейным переломом теменной кости, закрытой черепно-мозговой травмой, множественными ушибами лица, туловища и другими повреждениями.

Легенду о двух неизвестных злодеях избитый сообщил медикам, однако сотрудники полиции в нее не поверили и быстро установили, что избиение жителя района – дело рук его знакомого.

Следователям агрессивный мужчина рассказал, что лишь хотел таким образом проучить приятеля за присвоение мелочи. В суде мужчина вину в предъявленном обвинении признал полностью, от дачи показаний отказался на основании положений ст. 51 Конституции РФ.

Потерпевший ходатайствовал о прекращении уголовного дела. Он сказал, что помирился со знакомым, однако суд отказал в удовлетворении, поскольку преступление относится к категории тяжких.

Действия 33-летнего жителя района суд квалифицировал как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел признание вины, раскаяние, привлечение к уголовной ответственности впервые, болезненное состояние здоровья, наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей, положительные характеристики, оказание помощи потерпевшему и мнение потерпевшего, не настаивающего на наказании.

Баунтовский районный суд признал мужчину виновным, ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.





Фото: "Номер один"