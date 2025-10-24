Происшествия 24.10.2025 в 14:57

Житель Бурятии едва не укокошил приятеля табуреткой

Мужчина жестоко избил знакомого, причинив тем самым тяжкий вред здоровью

A- A+
Текст: Анастасия Величко
Житель Бурятии едва не укокошил приятеля табуреткой

В мае 2025 года 51-летний житель Баунтовского района находился у себя дома, в состоянии алкогольного опьянения. Вечером к нему пришел его знакомый, тоже в нетрезвом состоянии. Гость начал будить хозяина и предъявлять претензии. Конфликт быстро перешел в рукоприкладство.

Пришедший знакомый несколько раз ударил хозяина дома кулаками, после чего начал избивать табуреткой. Хозяин лишь закрывался от ударов руками. Устав бить знакомого, который от ударов упал на пол, мужчина ушел. Избитый, едва добравшись до кровати, всю ночь пролежал с травмами. Скорую он вызвать не мог, потому что у него нет телефона.

Наутро жестокий приятель, испугавшись содеянного, вызвал такси и увез избитого в отделение скорой помощи. Он попросил приятеля не говорить медикам и сотрудникам полиции, кто его избил. Стремясь обезопасить себя, он даже придумал легенду: якобы мужчину избили двое неизвестных около магазина.

Мужчину госпитализировали со множественными переломами обеих рук, ушибом головного мозга, линейным переломом теменной кости, закрытой черепно-мозговой травмой, множественными ушибами лица, туловища и другими повреждениями.

Легенду о двух неизвестных злодеях избитый сообщил медикам, однако сотрудники полиции в нее не поверили и быстро установили, что избиение жителя района – дело рук его знакомого.

Следователям агрессивный мужчина рассказал, что лишь хотел таким образом проучить приятеля за присвоение мелочи. В суде мужчина вину в предъявленном обвинении признал полностью, от дачи показаний отказался на основании положений ст. 51 Конституции РФ.

Потерпевший ходатайствовал о прекращении уголовного дела. Он сказал, что помирился со знакомым, однако суд отказал в удовлетворении, поскольку преступление относится к категории тяжких.

Действия 33-летнего жителя района суд квалифицировал как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел признание вины, раскаяние, привлечение к уголовной ответственности впервые, болезненное состояние здоровья, наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей, положительные характеристики, оказание помощи потерпевшему и мнение потерпевшего, не настаивающего на наказании.

Баунтовский районный суд признал мужчину виновным, ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.


Фото: "Номер один"

 

Теги
избиение баунтовский район больница

Все новости

В Улан-Удэ после первого снега на дороги вышли семь пескоразбрасывателей
24.10.2025 в 15:52
В Бурятии закрыли Пыхту
24.10.2025 в 15:52
70 борцов собрались на турнире в Улан-Удэ
24.10.2025 в 15:42
Прокуратура Бурятии засудила работодателя за подростка
24.10.2025 в 15:26
В Бурятии школьники-трудяги выиграли минитрактор
24.10.2025 в 15:24
Из-за массового отравления в Улан-Удэ прикрыли ООО «Восток»
24.10.2025 в 15:13
Житель Бурятии едва не укокошил приятеля табуреткой
24.10.2025 в 14:57
В Бурятии отравившиеся магазинной едой пациенты освобождают «инфекционку»
24.10.2025 в 14:52
В Бурятии из-за снега затруднено движение на перевале Мандрик
24.10.2025 в 14:17
Бизнес Бурятии готовится к экспансии на рынок Монголии
24.10.2025 в 14:00
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 октября

Читайте также
В Бурятии бизнесмен «сэкономил» на дороге свыше 4 млн рублей
Его действия правоохранители расценили как мошенничество
24.10.2025 в 13:00
В Улан-Удэ загорелось сооружение для хранения зерна
Пожар тушили 25 человек
24.10.2025 в 12:16
«Услышали треск, воспитатель крикнула «Разбегайтесь!»
В новосибирском детсаду на шестилетнего мальчика упала сосна
24.10.2025 в 11:12
В Бурятии строитель позарился на дорожный знак
Парень спилил его болгаркой, чтобы пустить в дело на объекте
24.10.2025 в 10:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru