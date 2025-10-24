Известные супруги-фермеры обчистили бюджет Бурятии на 33 млн рублей

В Бурятии будут судить руководителя и председателя сельскохозяйственного производственного кооператива. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (всего семь преступлений) при получении государственных субсидий в сфере агропромышленного комплекса. По версии следствия, они похитили из бюджета республики более 33 миллионов рублей.

Организатором криминальной схемы являлся 76-летний учредитель фирмы. Он вовлёк в незаконную деятельность свою 56-летнюю гражданскую супругу. Их «лавочку» в прошлом году прикрыли сотрудники Управления ЭБ и ПК МВД по РБ.

С 2021 по 2024 годы руководители КФХ (крестьянско-фермерского хозяйства) предоставили в региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия документы на получение семи субсидий на поддержку АПК. Однако они содержали недостоверные сведения об осуществлении предприятием сельскохозяйственных работ.

Таким образом они похитили из бюджета Бурятии более 33 млн рублей, которые составили разницу между первоначальным размером гранта и полученным по фиктивным договорам.

«В ходе обысков изъято оборудование, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Также были обнаружены и изъяты наркотические вещества (гашиш) общей массой 21,15 граммов. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ за незаконное хранение наркотиков», - отметили в МВД по Бурятии.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направили в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Их фамилии в МВД не раскрыли, но, как следует из картотеки Железнодорожного суда, речь идет об известных в Бурятии фермерах Илларионе Цой и Ольге Юшко. Об их достижениях в сфере сельского хозяйства не раз писали местные СМИ.