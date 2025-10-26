Происшествия 26.10.2025 в 09:24

Ночью в Улан-Удэ сгорели два жилых дома

Пожар случился в СНТ «Строитель»
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Ночью в Улан-Удэ сгорели два жилых дома

Ночью 26 октября в СНТ «Строитель» сгорели два жилых дома и надворные постройки. Сообщение на пульт пожарной охраны поступило от очевидца.

- На момент прибытия первого подразделения горели два дома и надворные постройки, существовала угроза распространения огня на соседние строения. Для ликвидации возгорания были привлечены 27 сотрудников и 8 единиц техники, - сообщили в МЧС республики.

Общая площадь пожара составила свыше 200 квадратных метров. Пострадавших нет. Обстоятельства и причину возгорания устанавливает дознаватель МЧС России.

Фото: МЧС Республики Бурятия

Теги
пожар

Все новости

Ночью в Улан-Удэ сгорели два жилых дома
26.10.2025 в 09:24
Жительница Улан-Удэ год доказывала, что она не должница
26.10.2025 в 08:00
Житель Улан-Удэ переквалифицировался из мелиоратора в визажисты
26.10.2025 в 07:00
"Улан-Удэстальмост" переходит на сокращенный график из-за кризиса
25.10.2025 в 20:10
Жительница Бурятии прошла в финал на президентском конкурсе
25.10.2025 в 16:24
Вышел выпуск реалити-шоу «Ольга Вузова» про Бурятскую ГСХА
25.10.2025 в 15:46
В Монголии запускают новую «Целину»
25.10.2025 в 15:27
В Бурятии за сутки произошло 7 пожаров
25.10.2025 в 15:19
В Улан-Удэ завершается строительство суперсовременного здания Верховного суда
25.10.2025 в 14:51
Жителей Бурятии призывают не отдавать черных кошек
25.10.2025 в 14:46
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 октября

Читайте также
В Бурятии за сутки произошло 7 пожаров
К счастью, пострадавших нет
25.10.2025 в 15:19
В Бурятии известных супругов-фермеров обвинили в гигантских хищениях
По версии следствия, они похитили на субсидиях 33 млн рублей
24.10.2025 в 17:02
Житель Бурятии едва не укокошил приятеля табуреткой

Мужчина жестоко избил знакомого, причинив тем самым тяжкий вред здоровью

24.10.2025 в 14:57
В Бурятии бизнесмен «сэкономил» на дороге свыше 4 млн рублей
Его действия правоохранители расценили как мошенничество
24.10.2025 в 13:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru