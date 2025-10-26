Ночью в Улан-Удэ сгорели два жилых дома

Ночью 26 октября в СНТ «Строитель» сгорели два жилых дома и надворные постройки. Сообщение на пульт пожарной охраны поступило от очевидца.

- На момент прибытия первого подразделения горели два дома и надворные постройки, существовала угроза распространения огня на соседние строения. Для ликвидации возгорания были привлечены 27 сотрудников и 8 единиц техники, - сообщили в МЧС республики.

Общая площадь пожара составила свыше 200 квадратных метров. Пострадавших нет. Обстоятельства и причину возгорания устанавливает дознаватель МЧС России.

Фото: МЧС Республики Бурятия