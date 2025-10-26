Неизвестный в Улан-Удэ выстрелил в такси

В Улан-Удэ сегодня вечером неизвестный выстрелил в такси. Инцидент произошел на остановке «Призывной пункт» в 41 квартале.

Пуля попала в боковое пассажирское стекло, в этот момент на заднем сиденье находились пассажиры. Стекло растрескалось в дребезги, но, к счастью, никто не пострадал, сообщают в ТГ-канале «Весь Улан-Удэ».

Подробности инцидента уточняются.

Фото: скрин видео «Весь Улан-Удэ»