Неизвестный в Улан-Удэ выстрелил в такси
Инцидент произошел в 41 квартале
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ сегодня вечером неизвестный выстрелил в такси. Инцидент произошел на остановке «Призывной пункт» в 41 квартале.
Пуля попала в боковое пассажирское стекло, в этот момент на заднем сиденье находились пассажиры. Стекло растрескалось в дребезги, но, к счастью, никто не пострадал, сообщают в ТГ-канале «Весь Улан-Удэ».
Подробности инцидента уточняются.
Фото: скрин видео «Весь Улан-Удэ»
