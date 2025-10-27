Происшествия 27.10.2025 в 09:11
В Бурятии потушили ночной пожар
В селе Куйтун горели надворные постройки
Текст: Андрей Константинов
Пожар случился сегодня ночью в селе Куйтун Тарбагатайского района. Там на территории одного из домов загорелись надворные постройки. Огонь охватил амбар, баню и курятник.
«Прибывшие огнеборцы предотвратили дальнейшее распространение огня. В результате пожара амбар и курятник сгорели полностью, а баня получила повреждения в виде обугленных стен. Общая площадь пожара составила 74 кв.м», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Причина пожара сейчас устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС.
Тегипожар