В Бурятии потушили ночной пожар

Пожар случился сегодня ночью в селе Куйтун Тарбагатайского района. Там на территории одного из домов загорелись надворные постройки. Огонь охватил амбар, баню и курятник.«Прибывшие огнеборцы предотвратили дальнейшее распространение огня. В результате пожара амбар и курятник сгорели полностью, а баня получила повреждения в виде обугленных стен. Общая площадь пожара составила 74 кв.м», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Причина пожара сейчас устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС.