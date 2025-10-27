В Улан-Удэ обвиняемый пришел в здание суда с наркотиками

В Улан-Удэ обвиняемый в нарушении ПДД мужчина пришел в Советский районный суд с наркотиками. «Дурь» у него обнаружил судебный пристав.

Горожанин пытался пронести зажигалку, к которой было приклеено вещество, внешне похожее на наркотическое. Зажигалку у него изъяли, в отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении за неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

«После составления всех процессуальных документов гражданин был передан сотрудникам правоохранительных органов. За незаконные приобретение, хранение и перевозку наркотических средств, а также их потребление, ему грозит административная ответственность по ст. 6.8 и ст. 6.9 КоАП РФ», - отметили в УФССП по Бурятии.