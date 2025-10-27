Происшествия 27.10.2025 в 09:56

Жительница Улан-Удэ лишилась миллиона, поверив лже-полковнику ФСБ

Когда женщина поняла, что ее обманули, было уже поздно
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Жительница Улан-Удэ лишилась миллиона, поверив лже-полковнику ФСБ
Фото: архив «Номер один»
В полиции Улан-Удэ зарегистрировали заявление от горожанки, которая отдала мошенникам более миллиона рублей.

Как рассказали в МВД Бурятии, сначала женщине поступил звонок от неизвестного мужчины. Он представился сотрудником службы доставки и пояснил, что ее имя поступила посылка в один из пунктов выдачи товаров. Чтобы ей доставили посылку, нужно было назвать код из смс. 

Затем в одном из мессенджеров улан-удэнке поступил звонок от якобы полковника ФСБ. Лже-чекист рассказал, что аферисты сделали доверенность от ее имени и хотят завладеть ее деньгами. Чтобы этого не случилось, средства срочно нужно обезопасить. Для этого женщину перенаправили на «сотрудника Росфинмониторинга». 

Мнимая сотрудница Росфинмониторинга попросила у горожанки отправить бланк заявления на получение помощи в решении проблемы. После она сообщила, что улан-удэнке надо перевести деньги со своего банковского счета на безопасный счет.

«Поверив обману злоумышленников и действуя по их указанию, женщина сняла со счета 1,1 млн рублей и купила новый телефон. Далее через банкомат с помощью приложения мошенников она перевела все средства на неизвестные счета. Уже дома, после долгих раздумий, горожанка поняла, что стала жертвой мошенников. Все переведенные средства были личными накоплениями», - рассказали в МВД.
Теги
мошенничество

Все новости

В Улан-Удэ в ледовом городке не будет ледовой фразы «С Новым годом!»
27.10.2025 в 10:06
Жители Улан-Удэ насвинячили возле кладбища
27.10.2025 в 10:06
Жительница Улан-Удэ лишилась миллиона, поверив лже-полковнику ФСБ
27.10.2025 в 09:56
В Улан-Удэ обвиняемый пришел в здание суда с наркотиками
27.10.2025 в 09:38
Жители Бурятии смогут сфотографироваться с лоточником
27.10.2025 в 09:27
Глава Бурятии рассказал, у кого с 1 октября повысилась зарплата
27.10.2025 в 09:23
В Бурятии потушили ночной пожар
27.10.2025 в 09:11
В Улан-Удэ в ряде домов отключат горячую воду
27.10.2025 в 09:06
Перевод на личную карту продавца
27.10.2025 в 09:00
В Бурятии пенсионер стал жертвой эротических фантазий 13-летней девочки
27.10.2025 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 октября

Читайте также
В Улан-Удэ обвиняемый пришел в здание суда с наркотиками
«Дурь» у него обнаружил судебный пристав
27.10.2025 в 09:38
В Бурятии потушили ночной пожар
В селе Куйтун горели надворные постройки
27.10.2025 в 09:11
В Бурятии пенсионер стал жертвой эротических фантазий 13-летней девочки
В результате пожилого мужчину упекли за решетку на 12 лет
27.10.2025 в 06:00
Неизвестный в Улан-Удэ выстрелил в такси
Инцидент произошел в 41 квартале
26.10.2025 в 19:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru