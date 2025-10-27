Жительница Улан-Удэ лишилась миллиона, поверив лже-полковнику ФСБ

В полиции Улан-Удэ зарегистрировали заявление от горожанки, которая отдала мошенникам более миллиона рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, сначала женщине поступил звонок от неизвестного мужчины. Он представился сотрудником службы доставки и пояснил, что ее имя поступила посылка в один из пунктов выдачи товаров. Чтобы ей доставили посылку, нужно было назвать код из смс.Затем в одном из мессенджеров улан-удэнке поступил звонок от якобы полковника ФСБ. Лже-чекист рассказал, что аферисты сделали доверенность от ее имени и хотят завладеть ее деньгами. Чтобы этого не случилось, средства срочно нужно обезопасить. Для этого женщину перенаправили на «сотрудника Росфинмониторинга».Мнимая сотрудница Росфинмониторинга попросила у горожанки отправить бланк заявления на получение помощи в решении проблемы. После она сообщила, что улан-удэнке надо перевести деньги со своего банковского счета на безопасный счет.«Поверив обману злоумышленников и действуя по их указанию, женщина сняла со счета 1,1 млн рублей и купила новый телефон. Далее через банкомат с помощью приложения мошенников она перевела все средства на неизвестные счета. Уже дома, после долгих раздумий, горожанка поняла, что стала жертвой мошенников. Все переведенные средства были личными накоплениями», - рассказали в МВД.