Водитель в Улан-Удэ сбил женщину и скрылся с места ДТП

Нарушитель и его машина пока не установлены
Текст: Елена Кокорина
Водитель в Улан-Удэ сбил женщину и скрылся с места ДТП

25 октября в 18 часов на Машзаводе водитель сбил женщину и скрылся. ДТП произошло в районе дома N46 по улице Комарова.

- Нарушитель следовал со стороны ул. Гарнаева в направлении ул. Блинова, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пешехода. Марка машины и его личность пока не установлены. В результате ДТП 38-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована, - сообщили в ГИБДД республики.

Фото: Номер один

