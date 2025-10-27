Происшествия 27.10.2025 в 16:11

В Бурятии посаженный экс-депутат едва не оказался на свободе

Он почти покинул колонию, отсидев всего 3 года из 8,5
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии посаженный экс-депутат едва не оказался на свободе
Фото: ГИБДД Бурятии
В Бурятии бывший депутат Джидинского райсовета и экс-директор школы, приговоренный в 2022 году к 8,5 годам лишения свободы в колонии, едва не очутился на свободе. Недавно Железнодорожный райсуд Улан-Удэ удовлетворил его ходатайство о замене неотбытой части наказания на принудительные работы. Однако, на его пути к воле встали потерпевшие и прокурор.

Речь идет о громкой аварии, случившейся 5 июня 2020 года в селе Большой Нарын Джидинского района. Там директор местной школы и по совместительству депутат райсовета ехал на своем «Лексусе» с братом и двумя знакомыми. Автомобиль двигался на большой скорости, в какой-то момент слетел с дороги, врезался в бетонные плиты и несколько раз перевернулся. В результате один пассажир погиб на месте, второй скончался в больнице. Депутат и его брат выжили. Как показала экспертиза, управлявший машиной народный избранник был пьян. Сам он вину в аварии отрицал, утверждая, что во время движения сидевшие в машине приятели поругались и стали драться, один из них схватился за руль, в результате чего машину занесло.

Расследование поначалу шло неспешно, а затем и вовсе было прекращено. Однако позже это решение отменили. В итоге следствие пришло к выводу, что водитель, мало того, что был пьян, но и более чем в два раза превысил допустимую скорость. Ему предъявили обвинение по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть двух лиц). 

Весной 2022 года Джидинский райсуд признал экс-депутата виновным и приговорил его к 8,5 годам в колонии-поселении. В Верховном суде Бурятии приговор устоял, и летом решение вступило в законную силу.

Отсидев 3 года, бывший депутат подал ходатайство о замене оставшегося срока на принудительные работы. Он указал, что в этом случае он сможет быстрее выплатить компенсации потерпевшим. Руководство колонии не возражало, сообщив суду, что их подопечный успешно исправляется, не имеет взысканий, а, напротив, получил 5 поощрений. В итоге Железнодорожный суд его ходатайство удовлетворил.

Однако, на пути экс-депутата к свободе встали двое потерпевших и прокурор. Категорически не согласившись с таким решением суда первой инстанции, они подали апелляционные жалобы.

«Фактическое отбытие осужденным предусмотренной законом части срока наказания, наличие положительной характеристики, поощрений и трудоустройство не могут служить безусловным основанием для замены неотбытого наказания более мягким его видом. Выполнение правил внутреннего распорядка, добросовестное отношение к труду являются обязанностями осужденного», - указал прокурор. Он также отметил пассивность заключенного в выплате компенсаций потерпевшим: все удержания с него производились только в принудительном порядке. В результате сумма оставшихся выплат до сих пор осталась значительной.

Потерпевшие, в свою очередь, обратили внимание суда, что экс-депутат вину в совершении преступления не признал, не раскаялся и извинений не принес. 

Заслушав доводы сторон, Верховный суд Бурятии постановил решение Железнодорожного райсуда отменить.

«Несмотря на положительную динамику в поведении осужденного суд приходит к выводу о том, что для своего исправления он нуждается в дальнейшем отбывании наказания в виде лишения свободы», - констатировала Фемида.
