Происшествия 27.10.2025 в 16:57

Житель Бурятии вонзил нож в шею односельчанина

У мужчин возникли разногласия из-за тюремных понятий
Текст: Андрей Константинов
Фото: Следственный комитет Бурятии
В Бурятии Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве в отношении жителя села Михайловка. Он в ходе ссоры расправился со своим знакомым односельчанином.

Как рассказали в следственном ведомстве, преступление произошло 22 октября. В течение дня обвиняемый распивал спиртное у себя дома вместе с односельчанином. Оба мужчины были ранее судимы. Вечером во время разговора на тюремную тематику у них произошла ссора, переросшая в потасовку. В ее ходе хозяин дома схватил кухонный нож и нанес им удар гостю в шею. От полученной раны тот практически сразу умер. 

Злоумышленник не стал скрываться, а попросил соседей вызвать полицию и оставался в доме до приезда следственно-оперативной группы. На допросе он признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего.

«В настоящее время обвиняемый взят под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете.
