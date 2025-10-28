Подросток, напавший на двух мужчин, отправился в колонию

В Нижнеудинске 16-летний подросток получил 6,5 лет колонии за убийство ножом в кафе одного мужчины, второй остался жив. Об этом сообщает «Ирсити.ру» со ссылкой на объединенную пресс-служб судов общей юрисдикции Иркутской области.Преступление произошло в один из январских дней 2025 года. Двое взрослых и 16-летный подросток распивали спиртные напитки в одном из кафе. В какой-то момент подростку что-то не понравилось, он выхватил нож и убил собутыльника. Второго порезал, но последний остался жив. Как выяснилось, несовершеннолетний также находился в состоянии наркотического опьянения.Нижнеудинский городской суд признал подростка виновным в убийстве и умышленном причинении лёгкого вреда здоровью с использованием оружия и назначил наказание — 6 лет 6 месяцев в воспитательной колонии.Приговор был обжалован, но Иркутский областной суд оставил его без изменений, подтвердив как квалификацию преступления, так и меру наказания. Наказание было названо в иркутских СМИ весьма мягким по нынешним временам.