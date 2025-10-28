Происшествия 28.10.2025 в 09:21

Подросток, напавший на двух мужчин, отправился в колонию

В Иркутской области вынесен приговор за убийство в кафе
Текст: Иван Иванов
Подросток, напавший на двух мужчин, отправился в колонию
Фото: архив «Номер один»
В Нижнеудинске 16-летний подросток получил 6,5 лет колонии за убийство ножом в кафе одного мужчины, второй остался жив. Об этом сообщает «Ирсити.ру» со ссылкой на объединенную пресс-служб судов общей юрисдикции Иркутской области.

Преступление произошло в один из январских дней 2025 года. Двое взрослых и 16-летный подросток распивали спиртные напитки в одном из кафе. В какой-то момент подростку что-то не понравилось, он выхватил нож и убил собутыльника. Второго порезал, но последний остался жив. Как выяснилось, несовершеннолетний также находился в состоянии наркотического опьянения. 

Нижнеудинский городской суд признал подростка виновным в убийстве и умышленном причинении лёгкого вреда здоровью с использованием оружия и назначил наказание — 6 лет 6 месяцев в воспитательной колонии.

Приговор был обжалован, но Иркутский областной суд оставил его без изменений, подтвердив как квалификацию преступления, так и меру наказания. Наказание было названо в иркутских СМИ весьма мягким по нынешним временам. 
