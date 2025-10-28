В квартире жилого дома в Улан-Удэ выбило окно

В квартире 5-этажного дома в Улан-Удэ по улице Жердева вчера произошел хлопок бытового газового баллончика. Хозяева опрометчиво оставили его на кухне без присмотра.

- Возгорания не последовало, но на кухне выбило окно. От варочной панели электроплиты остались лишь осколки. Пострадавших нет, - сообщили в МЧС республики.

На место происшествия выезжали шесть сотрудников и две единицы техники МЧС России.

Фото: МЧС Республики Бурятия