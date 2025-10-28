Происшествия 28.10.2025 в 09:22
В квартире жилого дома в Улан-Удэ выбило окно
Из-за происшествия никто не пострадал
Текст: Елена Кокорина
В квартире 5-этажного дома в Улан-Удэ по улице Жердева вчера произошел хлопок бытового газового баллончика. Хозяева опрометчиво оставили его на кухне без присмотра.
- Возгорания не последовало, но на кухне выбило окно. От варочной панели электроплиты остались лишь осколки. Пострадавших нет, - сообщили в МЧС республики.
На место происшествия выезжали шесть сотрудников и две единицы техники МЧС России.
Фото: МЧС Республики Бурятия
Тегигаз