В Бурятии задержали четырех браконьеров

В Бурятии на берегу Байкала в районе Нижнеангарска сотрудники Северобайкальского ЛО МВД России на транспорте при поддержке бойцов Росгвардии задержали четырех местных жителей. Они незаконно ловили омуль с помощью сетей.«Браконьеры выловили более 80 хвостов байкальского омуля. Ущерб от их действий превысил 625 тысяч рублей. Правоохранители изъяли 4 сети длиной 160 метров, резиновые лодки и незаконно добытую рыбу», - рассказали в транспортной полиции.По факту незаконной добычи водных биоресурсов возбуждено уголовное дело.