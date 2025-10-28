Происшествия 28.10.2025 в 10:22
В Бурятии задержали четырех браконьеров
Они сетями ловили омуль на Байкале
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии на берегу Байкала в районе Нижнеангарска сотрудники Северобайкальского ЛО МВД России на транспорте при поддержке бойцов Росгвардии задержали четырех местных жителей. Они незаконно ловили омуль с помощью сетей.
«Браконьеры выловили более 80 хвостов байкальского омуля. Ущерб от их действий превысил 625 тысяч рублей. Правоохранители изъяли 4 сети длиной 160 метров, резиновые лодки и незаконно добытую рыбу», - рассказали в транспортной полиции.
По факту незаконной добычи водных биоресурсов возбуждено уголовное дело.
Тегибраконьеры