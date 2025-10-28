В Улан-Удэ подросток свалился с водонапорной башни

Накануне в Улан-Удэ подросток упал с водонапорной башни и застрял на высоте около трёх метров над землёй. Об этом сообщили в комитете по ГО, ЧС И ОБ администрации города.

На место отправилась дежурная смена поисково-спасательной службы. Специалисты оперативно эвакуировали несовершеннолетнего с использованием альпинистского оборудования и аварийно-спасательного инструмента.

Затем пострадавшего передали медикам для дальнейшей транспортировки и оказания необходимой помощи.