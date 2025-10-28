Происшествия 28.10.2025 в 10:24
В Улан-Удэ подросток свалился с водонапорной башни
Он застрял на высоте около трёх метров над землёй
Текст: Карина Перова
Накануне в Улан-Удэ подросток упал с водонапорной башни и застрял на высоте около трёх метров над землёй. Об этом сообщили в комитете по ГО, ЧС И ОБ администрации города.
На место отправилась дежурная смена поисково-спасательной службы. Специалисты оперативно эвакуировали несовершеннолетнего с использованием альпинистского оборудования и аварийно-спасательного инструмента.
Затем пострадавшего передали медикам для дальнейшей транспортировки и оказания необходимой помощи.
