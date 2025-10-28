Происшествия 28.10.2025 в 11:24

«Они схватили моего мужа и стали бить»

Двое мужчин избили новосибирца возле ресторана «Магадан»
Текст: КП-Новосибирск
Фото: скриншот видео
Потасовка произошла в центре Новосибирска возле ресторана «Магадан»: там пострадавший новосибирец был гостем на дне рождения друга.

- Конечно, выпивали, но они ни с кем не конфликтовали, просто сидели и общались своей компанией, - рассказала КП-Новосибирск Марина, жена пострадавшего.

Около половины первого ночи компания стала расходиться. Часть гостей уехала, а трое, включая мужа Марины, остались ждать такси. Именно в этот момент разгорелся конфликт. - Саму причину перепалки, кто что-то грубое сказал, не знает никто. Из наших никто ничего не помнит, — говорит Марина.

Но у женщины на руках есть видеозапись происходившего у «Магадана»: ее случайно сняла знакомая девушки, выходившая из ресторана.

- Сначала мой супруг с одним из нападавших дрались, оба оказались на земле. А потом двое мужчин схватили моего мужа и стали бить, - рассказывает КП-Новосибирск Марина. - Видно, что муж пытается защититься от ударов, но у него не было ни единого шанса это сделать. Они его убивали. По-другому никак не сказать.

На видео также слышны крики женщин, кто-то пытается образумить нападавших, но тщетно. Охрана ресторана, по словам Марины, не вмешалась.

- Скорую и полицию вызвала какая-то случайная свидетельница, которая потом пыталась привести моего мужа в чувства, - объясняет женщина.

На следующий день Марина начала звонить в ресторан с просьбой сохранить записи с видеокамер.

- Но мне сказали, что у них произошел сбой именно в пятницу, и нет записей ни с одной камеры, - рассказывает сибирячка.

Сейчас муж Марины находится в больнице в тяжелом состоянии. У мужчины диагностировали ушиб головного мозга, кровоизлияние и множественные переломы костей лица.

- Ему даже сейчас не могут сделать операцию, потому что произошло кровоизлияние, а его нужно купировать. Лицо ему будут «собирать» позже, - делится женщина. - Сейчас он просто лежит, и мы ждем, пока стабилизируется состояние.

По словам Марины, нападавшие походили на бизнесменов или чиновников - в дорогих пальто, с аккуратными стрижками.

- Очень прилично выглядящие, не какие-то ребята со двора, - описывает она.

Марина уже написала заявление в полицию, приложив к нему видеозаписи.

- Я пытаюсь добиться, чтобы это дело не замяли. Может, кто-то узнает этих людей, или та женщина, что вызвала скорую, откликнется. Мне бы хотелось ее отблагодарить, - говорит сибирячка.
драка

