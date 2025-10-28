В Улан-Удэ ищут пропавшего мужчину

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 51-летнего жителя Улан-Удэ Зорикто Бочиктуева. Он пропал 14 октября.Приметы: рост 180 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза черные.Особая примета: хромает на левую ногу.Был одет: синяя куртка, синие джинсы, черные ботинки.Всех, кто располагает информацией о пропавшем мужчине, просят позвонить на телефон горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112. Также для его поисков требуется помощь добровольцев.