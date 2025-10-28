Происшествия 28.10.2025 в 15:44
В Улан-Удэ ищут пропавшего мужчину
О судьбе горожанина ничего не известно уже две недели
Текст: Андрей Константинов
Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 51-летнего жителя Улан-Удэ Зорикто Бочиктуева. Он пропал 14 октября.
Приметы: рост 180 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза черные.
Особая примета: хромает на левую ногу.
Был одет: синяя куртка, синие джинсы, черные ботинки.
Всех, кто располагает информацией о пропавшем мужчине, просят позвонить на телефон горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112. Также для его поисков требуется помощь добровольцев.
Тегирозыск