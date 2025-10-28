Улан-удэнец отправил супругу на тот свет ударом ножа в грудь

В Октябрьском районе Улан-Удэ горожанин убил свою жену во время совместной попойки. Трагедия произошла утром 25 октября в квартире одного из домов по улице Таежная.

Как отметили в СУ СКР по Бурятии, супруги злоупотребляли антисептиками и другими спиртосодержащими жидкостями бытового назначения. В тот роковой день во время пьянки между ними произошла ссора. В какой-то момент муж схватил кухонный нож и нанес им удар супруге в грудь.

Женщина от полученных повреждений скончалась на месте. Мужчина сам вызвал полицейских и оставался в доме до приезда следственно-оперативной группы. На допросе признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего.

«В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы», - заключили в следкоме региона.