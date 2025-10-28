Происшествия 28.10.2025 в 17:03

Улан-удэнец отправил супругу на тот свет ударом ножа в грудь

Он убил ее во время совместной попойки
A- A+
Текст: Карина Перова
Улан-удэнец отправил супругу на тот свет ударом ножа в грудь
Фото: СУ СКР по Бурятии

В Октябрьском районе Улан-Удэ горожанин убил свою жену во время совместной попойки. Трагедия произошла утром 25 октября в квартире одного из домов по улице Таежная.

Как отметили в СУ СКР по Бурятии, супруги злоупотребляли антисептиками и другими спиртосодержащими жидкостями бытового назначения. В тот роковой день во время пьянки между ними произошла ссора. В какой-то момент муж схватил кухонный нож и нанес им удар супруге в грудь.

Женщина от полученных повреждений скончалась на месте. Мужчина сам вызвал полицейских и оставался в доме до приезда следственно-оперативной группы. На допросе признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего.

«В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы», - заключили в следкоме региона.

Теги
следком бытовое убийство

Все новости

Улан-удэнец отправил супругу на тот свет ударом ножа в грудь
28.10.2025 в 17:03
На СВО погиб молодой фельдшер из Бурятии
28.10.2025 в 16:19
Можно ли закрыть счет, если на него наложен арест?
28.10.2025 в 15:56
В Улан-Удэ ищут пропавшего мужчину
28.10.2025 в 15:44
Жителям Бурятии рассказали, как будет работать почта в праздники
28.10.2025 в 15:25
В Улан-Удэ прокуратура вскрыла махинации с крупным объектом недвижимости
28.10.2025 в 15:15
В Улан-Удэ пройдет масштабная акция «Дружба народов»
28.10.2025 в 15:07
Сахалин остался без света после «вспышки»
28.10.2025 в 14:16
В Бурятии приведут в порядок рынок в курортном поселке
28.10.2025 в 13:43
В Улан-Удэ прокладывают новые сети водоснабжения и канализации в Энергетике
28.10.2025 в 13:09
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 октября

Читайте также
В Улан-Удэ ищут пропавшего мужчину
О судьбе горожанина ничего не известно уже две недели
28.10.2025 в 15:44
Сахалин остался без света после «вспышки»
Жители столицы региона оказались без благ цивилизации
28.10.2025 в 14:16
«Они схватили моего мужа и стали бить»
Двое мужчин избили новосибирца возле ресторана «Магадан»
28.10.2025 в 11:24
В Улан-Удэ подросток свалился с водонапорной башни
Он застрял на высоте около трёх метров над землёй
28.10.2025 в 10:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru