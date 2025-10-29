В селе Бурятии ночью горел двухквартирный жилой дом

Ночью 29 октября в пожарную часть поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Нижняя Иволга. По прибытии пожарные обнаружили открытое горение из окна двухквартирного дома.

- В результате пожара в одной из квартир выгорел деревянный пол, была уничтожена мебель и бытовая техника. Предварительной причиной пожара стало возгорание близко расположенных к печи горючих материалов. Благодаря действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня на вторую квартиру и избежать более серьезных последствий, - сообщили в ГО и ЧС.

Республиканское агентство ГО и ЧС напоминает, что перед началом отопительного сезона необходимо проверить и отремонтировать печь и дымоход, регулярно очищать дымоход от сажи и не оставлять без присмотра топящуюся печь. Топка печи не должна превышать 1,5-2 часов.

- Между топками необходимо делать перерывы не менее 2-3 часов, чтобы избежать перегрева печи и растрескивания кирпичной кладки. Размещать мебель и другие горючие материалы необходимо на расстоянии не менее 1 метра от нагревающихся частей печи. Не складывайте дрова и другие горючие материалы вблизи печи, - добавили в ведомстве.

Фото: ГО и ЧС