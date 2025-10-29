Происшествия 29.10.2025 в 10:27
В Бурятии безработного поймали на ловле омуля
Вместо заработка мужчина теперь будет должен огромную сумму
Текст: Андрей Константинов
На севере Бурятии в рамках операции «Путина» задержан еще один браконьер. Он ловил рыбу на реке Холодная. Правоохранители изъяли у него 231 омуль общей массой 70 килограммов, рыболовные сети и лодку.
«Злоумышленник – 39-летний ранее не судимый неработающий житель района. По факту незаконной добычи водных биоресурсов возбуждено уголовное дело. На время расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде обязательства о явке», - рассказали в МВД Бурятии.
Напомним, сейчас в республике омуль идет на нерест. В этот период ущерб от вылова каждого экземпляра рыбы составляет 7280 рублей. Таким образом, незаконная рыбалка обойдется незадачливому безработному в сумму свыше полутора миллионов рублей.
Тегибраконьеры