Происшествия 29.10.2025 в 12:53

В Бурятии сельчанин едва не пострадал от упавшего с крыши снега

Лавина снесла подъездный козырек
Текст: Карина Перова
Фото: Народный фронт в Бурятии

В селе Выдрино Кабанского района Бурятии обрушившийся с крыши снег сломал подъездный козырек. Все произошло в доме № 1 по улице Набережная 24 октября. Из-за этого местный житель чуть не получил травму, сообщили в региональном отделении Народного фронта.

Причем, как подчеркнули общественники, это не первый такой случай, который чуть не привел к трагедии. В прошлом году из-за отсутствия специальных «задержателей» снег с крыши чуть не попал на сельчанку.

«Козырьки дома не восстановлены. Крыша прошла капремонт в декабре 2020 года. Гарантия уже заканчивается. Народный фронт обратился в администрацию поселения», - прокомментировали «народники».

