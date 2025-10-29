Подросток из Улан-Удэ чуть не прирезал двух своих друзей

В Улан-Удэ 17-летний подросток чуть не убил двух своих друзей после совместной попойки. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, завели уголовное дело.

Все произошло в доме на улице Шаляпина. В ночь на 25 октября обвиняемый выпивал с компанией несовершеннолетних приятелей в квартире у одного из них. Под утро пьяный подросток стал вести себя неадекватно и агрессивно, остальные пытались его успокоить.

Юноша же схватил на кухне нож и ударил им сначала одному подростку в бедро, затем другому – в грудную клетку и живот. Тогда все, спасаясь, выбежали на улицу, вызвали такси и отправили тяжело раненого в больницу. Второго пострадавшего госпитализировали позднее.

Подчеркивается, что нападавшего обезоружил и закрыл в комнате хозяин квартиры. Поэтому молодой человек находился на месте происшествия до приезда следственно-оперативной группы.

«В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины произошедшего. Окончательная правовая оценка действиям фигуранта будет дана на основании полной совокупности собранных доказательств», - отметили в СУ СКР по Бурятии.