В Бурятии двое подростков опрокинулись на мотоцикле

В Окинском районе Бурятии произошло ДТП в километре от села Орлик. 14-летний водитель мотоцикла не справился с управлением и опрокинулся вместе с 13-летним пассажиром.

По предварительным данным, водителя с травмами доставили в центральную районную больницу. Его друг получил ушиб руки, отметили в ТГ-канале «Ока-инфо.24/7».

Информация уточняется.