Происшествия 30.10.2025 в 09:12
В Бурятии двое подростков опрокинулись на мотоцикле
ДТП произошло в километре от села Орлик
Текст: Карина Перова
В Окинском районе Бурятии произошло ДТП в километре от села Орлик. 14-летний водитель мотоцикла не справился с управлением и опрокинулся вместе с 13-летним пассажиром.
По предварительным данным, водителя с травмами доставили в центральную районную больницу. Его друг получил ушиб руки, отметили в ТГ-канале «Ока-инфо.24/7».
Информация уточняется.
