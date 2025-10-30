Происшествия 30.10.2025 в 09:12

В Бурятии двое подростков опрокинулись на мотоцикле

ДТП произошло в километре от села Орлик
Текст: Карина Перова
В Бурятии двое подростков опрокинулись на мотоцикле
Фото: архив «Номер один»

В Окинском районе Бурятии произошло ДТП в километре от села Орлик. 14-летний водитель мотоцикла не справился с управлением и опрокинулся вместе с 13-летним пассажиром.

По предварительным данным, водителя с травмами доставили в центральную районную больницу. Его друг получил ушиб руки, отметили в ТГ-канале «Ока-инфо.24/7».

Информация уточняется.

