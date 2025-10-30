В Бурятии студентка отдала мошенникам деньги отца

Об очередном случае мошенничества рассказали сегодня в МВД Бурятии. Жертвой аферистов стала 18-летняя девушка из Иволгинского района, студентка одного из ВУЗов Улан-Удэ. Она отдала жуликам родительские деньги.Как сообщили в МВД, девушке позвонил человек, представившийся сотрудником ее учебного заведения. Незнакомец сообщил, что для обновления данных ей должны направить код подтверждения. Студентка, не задумываясь, продиктовала поступивший код из смс.Через некоторое время ей позвонили из «службы поддержки Госуслуг» и сообщили что ее личный кабинет на портале взломан. Девушке обещали помочь, соединив с «сотрудником департамента финансов Центрального банка РФ». Последний огорошил студентку сообщением о том, что ее родители переводят деньги террористам и являются предателями Родины.Затем за обработку жертвы взялся «следователь». Он сразу пригрозил, что, если девушка расскажет кому-то об их разговоре, на нее возбудят уголовное дело.«Следуя указаниям злоумышленников, студентка под надуманным предлогом попросила у отца его телефон и, зайдя в мобильное банковское приложение, перевела себе 291 тысячу рублей. Затем с помощью отправленного мошенниками приложения она перевела 285 тысяч рублей на неизвестный счет», - рассказали в полиции.