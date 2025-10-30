Жительница Перми обманывала улан-уланских студентов

В Иркутске завершили расследование дела о мошенничестве со студенческими работами. Его возбудили в отношении жительницы Пермского края, которая обманывала студентов из разных городов России, включая Иркутск, Владивосток и Санкт-Петербург. Всего в деле значатся 17 пострадавших, которые заплатили за учебные работы, но так их и не получили, сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.Следствие установило, что 32-летняя безработная женщина действовала через популярный сервис для студентов. С сентября 2024 по май 2025 года она находила объявления о поиске исполнителей для научных работ и соглашалась выполнить заказы по самым разным дисциплинам — от экономики до технических специальностей. При этом у самой обвиняемой диплом учителя химии.Ее схема была простой. Она договаривалась о сроках и стоимости, получала предоплату, а затем под разными предлогами, например о необходимости проверки на уникальность, требовала новые платежи. В итоге она либо не выполняла работу вовсе, либо присылала материалы, скачанные из открытых источников.Жертвами ее действий стали студенты из Иркутска, Самары, Челябинска, Омска, Владивостока, Улан-Удэ, Санкт-Петербурга и Нового Уренгоя. Многие из них, не сдав работы в срок, столкнулись с серьезными проблемами в учебе, а некоторые были отчислены из вузов. Следствие считает, что пострадавших может быть больше, так как не все решаются обратиться в полицию. Общая сумма ущерба превысила 260 000 рублей.Подозреваемую задержали и доставили в Иркутск. На сегодняшний день следователи собрали достаточную доказательную базу, и уголовное дело по статье «Мошенничество» утверждено прокурором. В ближайшее время его передадут в суд для рассмотрения по существу.