В Бурятии за сутки случилось несколько ДТП с опрокидываниями

В Бурятии накануне зарегистрировали 22 аварии с механическими повреждениями, в том числе и с пострадавшими.

Так, почти в 10 часов утра в Заиграевском районе 44-летний водитель автомобиля «Ниссан Пульсар» в шести километрах от села Илька не справился с управлением, из-за чего машина съехала с проезжей части и опрокинулась. Автомобилиста и его 44-летнего пассажира госпитализировали в медучреждение. Подчеркивается, что у водителя нет права управления ТС.

Аналогичная авария случилась в Улан-Удэ в девятом часу вечера. 17-летний подросток на авто «Киа Бонго» в районе дома № 92 по улице Аршанская не справился с управлением, из-за чего съехал с дороги и опрокинулся. В ДТП пострадал его 14-летний пассажир, подростка с травмами госпитализировали в медучреждение, отметили в ГАИ региона.