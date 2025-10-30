Происшествия 30.10.2025 в 11:29
В Бурятии пенсионер погиб от собственной бензопилы
Мужчина споткнулся и распилил себе шею
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии следователи разбираются в смерти пенсионера из Кабанского района, который, предположительно, погиб от собственной бензопилы. Тело 68-летнего жителя села Малое Колесово 27 октября обнаружили в ограде его собственного дома.
«По данному факту проводится доследственная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства происшествия и принято правовое решение», - сообщили в Следственном комитете.
По предварительным данным, работавший с бензопилой пенсионер запнулся о предметы, которыми было захламлено рабочее место. В результате инструмент повредил ему шею. От обильной кровопотери сельчанин почти сразу скончался.
