В Бурятии пенсионер погиб от собственной бензопилы

Мужчина споткнулся и распилил себе шею
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пенсионер погиб от собственной бензопилы
Фото: Следственный комитет Бурятии
В Бурятии следователи разбираются в смерти пенсионера из Кабанского района, который, предположительно, погиб от собственной бензопилы. Тело 68-летнего жителя села Малое Колесово 27 октября обнаружили в ограде его собственного дома. 

По предварительным данным, работавший с бензопилой пенсионер запнулся о предметы, которыми было захламлено рабочее место. В результате инструмент повредил ему шею. От обильной кровопотери сельчанин почти сразу скончался.

«По данному факту проводится доследственная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства происшествия и принято правовое решение», - сообщили в Следственном комитете.

несчастный случай

