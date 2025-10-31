Пропавшего в Петербурге студента из Бурятии нашли мертвым

В Петергофе обнаружили тело студента СПбГУ, пропавшего две недели назад, сообщает телеграм-канал Mash. Известно, что молодой человек прибыл из Улан-Удэ и учился на факультете математики и компьютерных наук. По данным канала, юноша проживал в общежитии университета, а 13 октября внезапно исчез. Как отметила мать погибшего, в день исчезновения сын вел себя странно и грубо. В какой-то момент студент перестал выходить на связь и приходить на занятия.Мать парня отправилась в Петербург для выяснения обстоятельств. Там правоохранители и волонтеры организовали поиски пропавшего юноши. Вчера его тело нашли на берегу залива в Петергофе.Как сообщает news.ru, незадолго до исчезновения студент получил через маркетплейс некое химическое вещество, хотя никогда не проявлял интереса к химии. Банку с этим веществом нашли рядом с телом студента.В настоящее время волонтеры, участвовавшие в поисках, оказывают психологическую поддержку матери погибшего.