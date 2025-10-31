Происшествия 31.10.2025 в 10:22

В Бурятии женщина с четырьмя детьми попала в ДТП из-за КамАЗа

Большегруз не уступил дорогу легковушке
Текст: Карина Перова
В Бурятии женщина с четырьмя детьми попала в ДТП из-за КамАЗа
Фото: архив «Номер один»

Стали известны подробности вчерашнего ДТП в Заиграевском районе Бурятии, в котором пострадали четверо детей. Напомним, авария произошла вечером возле СНТ «Дымок».

66-летний водитель «Камаза» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу «Ладе Ларгус», за рулем которой находилась 47-летняя женщина. Последняя попыталась избежать столкновения, но врезалась в бордюрный камень.

Ее и трех несовершеннолетних пассажиров (девочка 2011 г.р.), (мальчик 2012 г.р.) и (девочка 2016 г.р.) после осмотра медработниками отпустили домой. А еще одного мальчика (2017 г.р.) госпитализировали в медучреждение, отметили в ГАИ региона.

