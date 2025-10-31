Происшествия 31.10.2025 в 10:54

Житель Бурятии задушил супругу буддийским оберегом

Мужчину заключили под стражу
Текст: Карина Перова
Житель Бурятии задушил супругу буддийским оберегом
Фото: архив «Номер один»

В Селенгинском районе Бурятии мужчина задушил свою жену буддийским оберегом. Его отправили в СИЗО. Трагедия случилась вечером 27 октября.

Супруги поссорились из-за малозначительной причины во время совместной попойки. На шее женщины был надет буддийский оберег в виде тканевой нити желто-красного цвета. Когда она собралась выходить из дома, муж схватил оберег сзади и с силой потянул на себя, из-за чего супруга упала на пол.

После он продолжил натягивать нить на себя, создавая затянувшуюся петлю. В результате женщина скончалась.

«Постановлением обвиняемому в убийстве избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - отметили в Гусиноозерском городском суде.

убийство

