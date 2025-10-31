Житель Бурятии задушил супругу буддийским оберегом

В Селенгинском районе Бурятии мужчина задушил свою жену буддийским оберегом. Его отправили в СИЗО. Трагедия случилась вечером 27 октября.

Супруги поссорились из-за малозначительной причины во время совместной попойки. На шее женщины был надет буддийский оберег в виде тканевой нити желто-красного цвета. Когда она собралась выходить из дома, муж схватил оберег сзади и с силой потянул на себя, из-за чего супруга упала на пол.

После он продолжил натягивать нить на себя, создавая затянувшуюся петлю. В результате женщина скончалась.

«Постановлением обвиняемому в убийстве избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - отметили в Гусиноозерском городском суде.