Пропавшую летом жительницу Улан-Удэ объявили в розыск

В Улан-Удэ полиция разыскивает 53-летнюю Елену Жданову. Женщина ушла из дома по ул. Дальняя еще 10 июля и не вернулась.Приметы: европейской внешности, на вид 50-55 лет, полного телосложения, рост около 170 сантиметров, длинные черные волосы, глаза серые.Особые приметы: родинка ниже колена на левой ноге.Во что была одета не известно.При наличии информации о разыскиваемой женщине или ее местонахождении МВД Бурятии просит позвонить по телефонам: 8 (3012) 29-56-72 или 8 (964) 406-87-89.