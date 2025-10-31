Происшествия 31.10.2025 в 12:08

Пропавшую летом жительницу Улан-Удэ объявили в розыск

Женщина ушла из дома 10 июля и не вернулась
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Пропавшую летом жительницу Улан-Удэ объявили в розыск
В Улан-Удэ полиция разыскивает 53-летнюю Елену Жданову. Женщина ушла из дома по ул. Дальняя еще 10 июля и не вернулась. 

Приметы: европейской внешности, на вид 50-55 лет, полного телосложения, рост около 170 сантиметров, длинные черные волосы, глаза серые.

Особые приметы: родинка ниже колена на левой ноге.

Во что была одета не известно. 

При наличии информации о разыскиваемой женщине или ее местонахождении МВД Бурятии просит позвонить по телефонам: 8 (3012) 29-56-72 или 8 (964) 406-87-89.
Теги
розыск

Все новости

В Бурятии сельчанка открыла центр для «особенных» детей
31.10.2025 в 12:29
Пропавшую летом жительницу Улан-Удэ объявили в розыск
31.10.2025 в 12:08
Улан-удэнка «подарила» аферистам почти миллион, поверив в перерасчет пенсии
31.10.2025 в 11:58
В Бурятии достраивают социально важный мост
31.10.2025 в 11:17
Жительница Бурятии собрала знатный урожай конопли
31.10.2025 в 10:55
Житель Бурятии задушил супругу буддийским оберегом
31.10.2025 в 10:54
В Бурятии собрали плохой урожай зерновых
31.10.2025 в 10:47
Жители Улан-Удэ получат бесплатную юридическую помощь в микрике
31.10.2025 в 10:33
В Бурятии женщина с четырьмя детьми попала в ДТП из-за КамАЗа
31.10.2025 в 10:22
В Бурятии массово химичили с зарплатами учителей
31.10.2025 в 10:16
ЗУРХАЙ
с 29 октября по 4 ноября

Читайте также
Житель Бурятии задушил супругу буддийским оберегом
Мужчину заключили под стражу
31.10.2025 в 10:54
В Бурятии женщина с четырьмя детьми попала в ДТП из-за КамАЗа
Большегруз не уступил дорогу легковушке
31.10.2025 в 10:22
Пропавшего в Петербурге студента из Бурятии нашли мертвым
Его тело волонтеры нашли на берегу залива
31.10.2025 в 09:44
В Бурятии произошло землетрясение
Подземные толчки зафиксировали в Тункинском районе
31.10.2025 в 09:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru