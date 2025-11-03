Происшествия 03.11.2025 в 08:00
В Бурятии засудили директора компании, по вине которого погиб человек
Неисправный подводный кабель насоса убил мужчину и покалечил девочку
Текст: Лариса Ситник
В июле 2024 года в поселке Танхой произошло ЧП. На побережье Байкала девочка, едва зайдя в воду, без видимых причин потеряла сознание. На помощь ей подбежал отдыхавший неподалеку мужчина. И тут же упал рядом, вскоре скончавшись. Всему виной стала поврежденная изоляция кабеля насоса, скрытого в воде озера.
Качал воду из Байкала
В пос. Танхой функционирует предприятие МУП «Тепловодосети», его директором был Алексей Каштанов. Он же является учредителем ООО.
В декабре 2023 года на трубопроводе водозаборной станции произошла авария. Каштанов дал указание подчиненным работникам установить в Байкале погружной электрический насос для забора воды в резервуар в обход поврежденного участка. Его поставили на глубину около 50 см и на расстоянии около полуметра от берега.
Работники Каштанова насос установили, но оградить его не сочли нужным. В мае 2024 года Каштанов заметил неисправность кабеля насоса. Вместе с подчиненными они обмотали кабель изоляцией и продолжили его использовать.
Днем 10 июля 2024 года 15-летняя девочка, отдыхавшая на побережье возле водонапорной башни с родственниками и знакомыми, зашла в воду неподалеку от работающего насоса. От удара током она потеряла сознание. На помощь подростку кинулся 37-летний мужчина, находившийся неподалеку. И из-за воздействия электрического тока он также потерял сознание, через некоторое время скончавшись на месте происшествия. Саму девочку родственникам удалось извлечь из воды. После чего ей оказали врачебную помощь.
- Пo пpeдвapитeльным дaнным, 15-лeтняя дeвoчкa пpи вxoдe в вoдy пoчyвcтвoвaлa yдapы элeктpичecким тoкoм и cooбщилa об этом пpиcyтcтвyющим нa бepeгy. Пoдpocтка в тяжeлoм cocтoянии тpaнcпopтиpoвaли в ДPKБ, - сообщал о происшествии Следком Бурятии.
После ЧП в Kaбaнcкoм paйoнe зaвeли yгoлoвнoe дeлo пo статье «Причинение смерти по неосторожности». Позднее, после тщательного расследования дела, статью поменяли на другую - «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».
- Установка насоса в черте населенного пункта и последующая эксплуатация осуществлялись с нарушением многочисленных норм и правил по электрической безопасности. Помимо этого, позднее обвиняемый узнал о повреждении изоляции кабеля насоса, однако мер по прекращению его использования в водоеме не принял. При этом место установки насоса не было огорожено и не обозначено как опасное, - рассказывали в Следкоме.
Расплата за халатность
В декабре 2024 года Кабанский районный суд признал Каштанова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).
Вскоре на Каштанова посыпались иски от родственников пострадавшей девочки и погибшего мужчины. Так, родственница девочки в иске указала, что в результате преступных действий Каштанова подросток получила телесные повреждения: электротравму и шок, вызванный электрическим током. У девочки появился страх воды, волнения за свое будущее, поскольку неизвестно, как в дальнейшем скажется травма на здоровье. На почве нервных и моральных переживаний за жизнь и здоровье девочки у истца развилась бессонница, ей пришлось обращаться к врачам. Причиненный моральный вред женщина оценила в 1 млн рублей.
Также в суд обратилась мама погибшего мужчины. Женщина сообщила, что он был ее единственным сыном. Моральный вред она оценила в 3 млн рублей, также просила взыскать с Каштанова расходы на погребение.
Кабанский районный суд постановил взыскать с Каштанова в пользу матери погибшего расходы на погребение в сумме 253 599 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 1 500 000 рублей и расходы на представителя в размере 20 000 рублей. В пользу родственницы пострадавшей девочки с экс-директора предприятия взыскали компенсацию морального вреда в размере 70 000 руб.
Потерпевших это решение не устроило, и они решили обжаловать решение районного суда в Верховном. Коллегия судей решение своих коллег отменила и приняла новое. Согласно решению Фемиды, выплатить компенсацию морального вреда пострадавшим теперь предстоит не только Каштанову, но и предприятию, где он трудился. Сумму разделили поровну: 750 000 рублей матери погибшего заплатит экс-директор, еще 750 000 - МУП «Тепловодосети». Также поровну разделили и расходы на погребение, уменьшив при этом сумму в 2,6 раза. Родственнице пострадавшей девочки также снизили сумму морального ущерба до 30 тысяч вместо прежних 70 000.
