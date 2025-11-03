В Бурятии засудили директора компании, по вине которого погиб человек

В июле 2024 года в поселке Танхой произошло ЧП. На побережье Байкала девочка, едва зайдя в воду, без видимых причин потеряла сознание. На помощь ей подбежал отдыхавший неподалеку мужчина. И тут же упал рядом, вскоре скончавшись. Всему виной стала поврежденная изоляция кабеля насоса, скрытого в воде озера.В пос. Танхой функционирует предприятие МУП «Тепловодосети», его директором был Алексей Каштанов. Он же является учредителем ООО.В декабре 2023 года на трубопроводе водозаборной станции произошла авария. Каштанов дал указание подчиненным работникам установить в Байкале погружной электрический насос для забора воды в резервуар в обход поврежденного участка. Его поставили на глубину около 50 см и на расстоянии около полуметра от берега.Работники Каштанова насос установили, но оградить его не сочли нужным. В мае 2024 года Каштанов заметил неисправность кабеля насоса. Вместе с подчиненными они обмотали кабель изоляцией и продолжили его использовать.Днем 10 июля 2024 года 15-летняя девочка, отдыхавшая на побережье возле водонапорной башни с родственниками и знакомыми, зашла в воду неподалеку от работающего насоса. От удара током она потеряла сознание. На помощь подростку кинулся 37-летний мужчина, находившийся неподалеку. И из-за воздействия электрического тока он также потерял сознание, через некоторое время скончавшись на месте происшествия. Саму девочку родственникам удалось извлечь из воды. После чего ей оказали врачебную помощь.- Пo пpeдвapитeльным дaнным, 15-лeтняя дeвoчкa пpи вxoдe в вoдy пoчyвcтвoвaлa yдapы элeктpичecким тoкoм и cooбщилa об этом пpиcyтcтвyющим нa бepeгy. Пoдpocтка в тяжeлoм cocтoянии тpaнcпopтиpoвaли в ДPKБ, - сообщал о происшествии Следком Бурятии.После ЧП в Kaбaнcкoм paйoнe зaвeли yгoлoвнoe дeлo пo статье «Причинение смерти по неосторожности». Позднее, после тщательного расследования дела, статью поменяли на другую - «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».- Установка насоса в черте населенного пункта и последующая эксплуатация осуществлялись с нарушением многочисленных норм и правил по электрической безопасности. Помимо этого, позднее обвиняемый узнал о повреждении изоляции кабеля насоса, однако мер по прекращению его использования в водоеме не принял. При этом место установки насоса не было огорожено и не обозначено как опасное, - рассказывали в Следкоме.В декабре 2024 года Кабанский районный суд признал Каштанова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).Вскоре на Каштанова посыпались иски от родственников пострадавшей девочки и погибшего мужчины. Так, родственница девочки в иске указала, что в результате преступных действий Каштанова подросток получила телесные повреждения: электротравму и шок, вызванный электрическим током. У девочки появился страх воды, волнения за свое будущее, поскольку неизвестно, как в дальнейшем скажется травма на здоровье. На почве нервных и моральных переживаний за жизнь и здоровье девочки у истца развилась бессонница, ей пришлось обращаться к врачам. Причиненный моральный вред женщина оценила в 1 млн рублей.Также в суд обратилась мама погибшего мужчины. Женщина сообщила, что он был ее единственным сыном. Моральный вред она оценила в 3 млн рублей, также просила взыскать с Каштанова расходы на погребение.Кабанский районный суд постановил взыскать с Каштанова в пользу матери погибшего расходы на погребение в сумме 253 599 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 1 500 000 рублей и расходы на представителя в размере 20 000 рублей. В пользу родственницы пострадавшей девочки с экс-директора предприятия взыскали компенсацию морального вреда в размере 70 000 руб.Потерпевших это решение не устроило, и они решили обжаловать решение районного суда в Верховном. Коллегия судей решение своих коллег отменила и приняла новое. Согласно решению Фемиды, выплатить компенсацию морального вреда пострадавшим теперь предстоит не только Каштанову, но и предприятию, где он трудился. Сумму разделили поровну: 750 000 рублей матери погибшего заплатит экс-директор, еще 750 000 - МУП «Тепловодосети». Также поровну разделили и расходы на погребение, уменьшив при этом сумму в 2,6 раза. Родственнице пострадавшей девочки также снизили сумму морального ущерба до 30 тысяч вместо прежних 70 000.