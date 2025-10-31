Происшествия 31.10.2025 в 14:25
«Я его будил, а он резко вскочил и набросился»
В Новосибирске охранник лишился глаза после драки с пьяным байкером
Текст: КП-Новосибирск
Новосибирец Эдуард Глуховской в прошлом — пограничник, семь лет назад уволился в запас по здоровью. Старший прапорщик пошел работать в ЧОП, а затем устроился в службу безопасности одного из отелей в Железнодорожном районе. Там и произошла потасовка, после которой он лишился глаза.
- 11 июля 2023 года у меня был День рождения, я дежурил в ночную смену. Накануне в отель заселилась компания байкеров, вечером к ним зашел гость в байкерской куртке, которого я раньше не видел. До пяти утра они сидели в лобби-баре, выпивали, а затем разошлись по номерам. Гость походил по холлу, спросил, где выход, и направился в ту сторону, куда я указал. Потом я потерял его из виду, - рассказал КП-Новосибирск Эдуард Глуховской.
Охранник в конце смены пошел в завершающий обход по отелю, в коридоре пятого этажа наткнулся на того самого байкера. Мужчина спал, от него сильно пахло алкоголем. Эдуард стал его будить в соответствии с инструкциями.
- Я тормошил его за плечо, он сначала не просыпался, мычал. Потом открыл глаза, вскочил и побежал ко мне с кулаками. Я отбился от него, сообщил о нападении дежурному, тот вызвал экипаж «Росгвардии». Попросил его успокоиться, а он снова кинулся на меня и стал бить, - рассказал Эдуард Глуховской.
Один из ударов попал в правый глаз охраннику, байкер сбил его с ног. Но Эдуард смог одолеть нападавшего, потребовал оставаться на месте до прибытия «Росгвардии». Экипаж забрал дебошира, а охранника на скорой увезли в больницу.
- В коридоре больницы я встретил байкера, он был невредим, сидел и ухмылялся. Я прошел в кабинет, врач сделал снимки и сказал, что у меня проникающее ранение глаза – его придется удалять. Я попросил сохранить глаз, мне сказали, что зрение уже не вернется. Затем меня направили на операцию и сшили глазницу в ГКБ №1. Две недели я провел в больнице, но после выписки боль только усилилась: принимал обезболивающее и засыпал сидя. Выйдя на смену в сентябре, я почувствовал, что из глаза бежит жидкость. Сходил к окулисту, врач сказал: глазное яблоко усохло, нужно быстрее удалять глаз и ставить протез, - рассказал Эдуард Глуховской.
Мужчина полгода ждал квоту на операцию по протезированию глазного дна: после нее сибиряк прошел судмедэкспертизу.
- Сразу после драки в больницу ко мне пришли двое сотрудников полиции, они опросили меня и ушли. После судмедэкспертизы врачи передавали документы дознавателю, он перезвонил и сказал, что возбуждено уголовное дело о причинении средней тяжести вреда здоровью. Экспертиза решила, что потеря глаза не является тяжким вредом, так как зрение у меня осталось, - рассказал Эдуард Глуховской. – Было тяжело, я — главный кормилец в семье. У меня есть обязательства перед семьёй. я делаю все возможное, чтобы адаптироваться и обеспечивать их.
Потеря глаза резко изменила жизнь сибиряка. Ему запретили работать водителем, пришлось бросить тяжелую атлетику и единоборства. Работники отеля сразу после конфликта кинули клич и собрали мужчине 7 тысяч рублей. Эдуард был на хорошем счету, и администрация отеля оставила его на должности.
Однако уголовное дело байкера почти не двигалось.
- Я не знал ничего о нападавшем, только фамилию и инициалы. Уголовное дело пролежало у дознавателя полтора года, я нанял адвоката Алексея Куимова и написал жалобу в прокуратуру. Полтора месяца назад ему присвоили статус подозреваемого, я обратился за оглаской в СМИ. Адвокат байкера связался с моим адвокатом и предложил мировое соглашение с компенсацией 300 тысяч рублей, - рассказал Эдуард Глуховской. – Это меня не устраивает, я буду добиваться справедливого наказания.
