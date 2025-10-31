В Улан-Удэ осудили сразу десять бандитов

Верховный суд Бурятии вынес приговор участникам банды, специализирующейся на разбойных нападениях. Их жертвами становились наркоманы и распространители наркотиков.На скамье подсудимых оказались сразу десять человек в возрасте от 19 до 26 лет.«Осужденные были длительное время знакомы между собой и состояли в дружеских отношениях. Вступив в сговор, они создали организованную устойчивую вооружённую группу (банду) для нападений на граждан, употребляющих наркотические средства или занимающихся их сбытом. С лета 2023 года по февраль 2024 года ими совершено четыре разбойных нападения, в том числе с применением огнестрельного оружия», - рассказали в пресс-службе Верховного суда РБ.Рассмотрение дела длилось несколько месяцев и завершилось обвинительным приговором. Фигуранты получили длительные сроки заключения: от 8 до 15 лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.