Происшествия 31.10.2025 в 15:34

В Улан-Удэ осудили сразу десять бандитов

Они нападали на наркоманов и драгдилеров
Текст: Андрей Константинов
Фото: pixabay.com
Верховный суд Бурятии вынес приговор участникам банды, специализирующейся на разбойных нападениях. Их жертвами становились наркоманы и распространители наркотиков.

На скамье подсудимых оказались сразу десять человек в возрасте от 19 до 26 лет.

«Осужденные были длительное время знакомы между собой и состояли в дружеских отношениях. Вступив в сговор, они создали организованную устойчивую вооружённую группу (банду) для нападений на граждан, употребляющих наркотические средства или занимающихся их сбытом. С лета 2023 года по февраль 2024 года ими совершено четыре разбойных нападения, в том числе с применением огнестрельного оружия», - рассказали в пресс-службе Верховного суда РБ.

Рассмотрение дела длилось несколько месяцев и завершилось обвинительным приговором. Фигуранты получили длительные сроки заключения: от 8 до 15 лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.
