Происшествия 31.10.2025 в 16:12

Житель Бурятии убил пожилого тестя табуретом

Преступление произошло на фоне распития спиртного
Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии убил пожилого тестя табуретом
Фото: Следственный комитет Бурятии
В Бурятии Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Кабанского района. Он обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

Как рассказали в следственном ведомстве, обвиняемый проживал в поселке Танхой с сожительницей и ее родителями. В ночь на 27 октября дома он употреблял спиртное, после чего поссорился с отцом сожительницы, схватил деревянный табурет и нанес им множество ударов пожилому мужчине по голове и телу. От полученных травм пенсионер через сутки скончался.

Злоумышленника задержали. На допросе он признал вину, дал подробные показания об обстоятельствах расправы и подтвердил их при проверке на месте происшествия.

«В настоящее время решается вопрос о заключении мужчины под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете.
