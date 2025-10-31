Житель Бурятии убил пожилого тестя табуретом

В Бурятии Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Кабанского района. Он обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).Как рассказали в следственном ведомстве, обвиняемый проживал в поселке Танхой с сожительницей и ее родителями. В ночь на 27 октября дома он употреблял спиртное, после чего поссорился с отцом сожительницы, схватил деревянный табурет и нанес им множество ударов пожилому мужчине по голове и телу. От полученных травм пенсионер через сутки скончался.Злоумышленника задержали. На допросе он признал вину, дал подробные показания об обстоятельствах расправы и подтвердил их при проверке на месте происшествия.«В настоящее время решается вопрос о заключении мужчины под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете.