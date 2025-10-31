Происшествия 31.10.2025 в 16:53
В Улан-Удэ из-за горящей квартиры эвакуировались 8 человек
Пожар случился на улице Ленина
Текст: Карина Перова
Сегодня во второй половине в Улан-Удэ произошел пожар в квартире двухэтажного жилого дома на улице Ленина. Когда первые подразделения огнеборцев прибыли на место, из окна валил густой черный дым.
В помещении специалисты обнаружили горящий бытовой прибор. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 8 человек, в том числе двое детей. Обошлось без пострадавших.
«Загорание ликвидировано на предварительной площади 2 квадратных метра силами 18 человек и 6 единиц техники. Причина пожара устанавливается. На месте работает дознаватель», - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.