Происшествия 01.11.2025 в 09:12
В Улан-Удэ на «зебре» сбили женщину, выбежавшую на «красный»
ДТП случилось на улице Николая Петрова
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ накануне вечером на «зебре» сбили женщину. Она перебегала дорогу на «красный». Видео опубликовали в комитете по транспорту администрации города.
ДТП случилось на улице Николая Петрова. Горожанка не стала дожидаться разрешающего сигнала светофора и сунулась на проезжую часть. В самом конце пути она попала под машину. От удара женщину отбросило на несколько метров.
При этом подчеркивается, что пешеход получила незначительные травмы.