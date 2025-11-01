В Улан-Удэ на «зебре» сбили женщину, выбежавшую на «красный»

В Улан-Удэ накануне вечером на «зебре» сбили женщину. Она перебегала дорогу на «красный». Видео опубликовали в комитете по транспорту администрации города.

ДТП случилось на улице Николая Петрова. Горожанка не стала дожидаться разрешающего сигнала светофора и сунулась на проезжую часть. В самом конце пути она попала под машину. От удара женщину отбросило на несколько метров.

При этом подчеркивается, что пешеход получила незначительные травмы.