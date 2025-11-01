Происшествия 01.11.2025 в 10:26
В Бурятии в кювет слетела легковушка с четырьмя людьми
Авария случилась в Селенгинском районе
Текст: Карина Перова
В Селенгинском районе Бурятии сегодня произошла авария на 61-м километре федеральной трассы «Улан-Удэ – Кяхта», возле озера Абрамово. Легковой автомобиль слетел с дороги в кювет.
Как подчеркнули в телеграм-канале «Селенга-инфо.24/7», в машине находились 4 человека, в том числе 2 детей. Никого не зажало, предварительно, пострадали женщина и ребенок. Причины происшествия уточняются.
Водителей просят воздержаться от поездок – дорога покрыта наледью.