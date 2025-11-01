Происшествия 01.11.2025 в 10:26

В Бурятии в кювет слетела легковушка с четырьмя людьми

Авария случилась в Селенгинском районе
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии в кювет слетела легковушка с четырьмя людьми
Фото: «Селенга-инфо.24/7»

В Селенгинском районе Бурятии сегодня произошла авария на 61-м километре федеральной трассы «Улан-Удэ – Кяхта», возле озера Абрамово. Легковой автомобиль слетел с дороги в кювет.

Как подчеркнули в телеграм-канале «Селенга-инфо.24/7», в машине находились 4 человека, в том числе 2 детей. Никого не зажало, предварительно, пострадали женщина и ребенок. Причины происшествия уточняются.

Водителей просят воздержаться от поездок – дорога покрыта наледью.

Теги
ДТП авария

Все новости

В Бурятии 19 участников СВО и членов их семей запускают свое дело
01.11.2025 в 11:36
Что такое программа долгосрочных сбережений
01.11.2025 в 11:36
Дефицит учителей в Забайкалье превысил среднероссийский показатель вдвое
01.11.2025 в 11:35
Бюджет Улан-Удэ пополнился штрафами на 5 млн рублей
01.11.2025 в 11:25
На севере Бурятии построят четырехэтажный дом для железнодорожников
01.11.2025 в 11:07
В Бурятии ущерб от мошенников скоро превысит полмиллиарда рублей
01.11.2025 в 10:54
У мэра Улан-Удэ появился новый заместитель
01.11.2025 в 10:32
В Бурятии в кювет слетела легковушка с четырьмя людьми
01.11.2025 в 10:26
В правительстве Бурятии прокомментировали «уголовку» на производителя БПЛА
01.11.2025 в 10:13
Улан-удэнка передала 900 тысяч аферистам лично в руки, испугавшись обысков
01.11.2025 в 09:57
ЗУРХАЙ
с 29 октября по 4 ноября

Читайте также
В Бурятии ущерб от мошенников скоро превысит полмиллиарда рублей
Число обманутых людей уже перевалило за две тысячи
01.11.2025 в 10:54
В правительстве Бурятии прокомментировали «уголовку» на производителя БПЛА
Власти республики тесно взаимодействуют с правоохранителями
01.11.2025 в 10:13
В Улан-Удэ на «зебре» сбили женщину, выбежавшую на «красный»
ДТП случилось на улице Николая Петрова
01.11.2025 в 09:12
В Улан-Удэ из-за горящей квартиры эвакуировались 8 человек
Пожар случился на улице Ленина
31.10.2025 в 16:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru