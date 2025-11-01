В Бурятии в кювет слетела легковушка с четырьмя людьми

В Селенгинском районе Бурятии сегодня произошла авария на 61-м километре федеральной трассы «Улан-Удэ – Кяхта», возле озера Абрамово. Легковой автомобиль слетел с дороги в кювет.

Как подчеркнули в телеграм-канале «Селенга-инфо.24/7», в машине находились 4 человека, в том числе 2 детей. Никого не зажало, предварительно, пострадали женщина и ребенок. Причины происшествия уточняются.

Водителей просят воздержаться от поездок – дорога покрыта наледью.