В Бурятии ущерб от мошенников скоро превысит полмиллиарда рублей

В Бурятии с начала года жертвами интернет-преступников стали 2019 жителей республики (+40 за последнюю неделю). Общий ущерб, причиненный гражданам аферистами, достиг 468,7 млн рублей (+8,9 млн рублей за последнюю неделю). Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 3,8 млн рублей. Такие данные озвучили сегодня в республиканской прокуратуре.По данным надзорного ведомства, из 40 потерпевших 9 стали жертвами незаконных списаний средств с банковских счетов, в том числе в результате оформления кредитов. Еще 4 доверились сообщениям в соцсетях со взломанных аккаунтов знакомых, 1 принял предложение о заработке на «инвестициях», 3 оказались под влиянием лжесотрудников спецслужб и организаций, еще 3 потеряли деньги, перейдя по фишинговым ссылкам в мессенджерах или на сайтах знакомств, а третья троица стала жертвами мошенников, разместивших объявления на онлайн-сервисах. Дистанционные кредиты мошенники оформила сразу на 20 граждан.