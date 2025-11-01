Происшествия 01.11.2025 в 12:50

В Чите застройщика из Бурятии подозревают в махинациях

В Забайкальском крае в ходе надзора за исполнением нацпроектов выявлено 405 нарушений закона
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Чите застройщика из Бурятии подозревают в махинациях
Фото: архив «Номер один»
Как сообщает пресс-служба Забайкальской краевой прокуратуры, в 2025 году на реализацию 12 национальных проектов в регионе было выделено более 25 миллиардов рублей. Проверяющие установили многочисленные нарушения, включая несвоевременное доведение денежных средств до конечных получателей, ошибки при организации закупочных процедур, срывы установленных сроков исполнения контрактов, а также недостаточный контроль государственных заказчиков за работой подрядных организаций.

Для устранения выявленных недостатков прокурорами было внесено более 300 актов реагирования. В результате к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 66 должностных лиц. Благодаря вмешательству надзорного ведомства удалось ввести в эксплуатацию ряд значимых социальных объектов, включая шесть школ, восемь фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, а также физкультурно-оздоровительный комплекс. Проведены капитальный ремонт и переоснащение десятков других социальных учреждений.

Как сообщает портал Sibnovosti.ru, по материалам прокурорских проверок возбуждено 15 уголовных дел. Наиболее резонансное из них связано с использованием некачественных материалов при строительстве фундамента здания краевой детской клинической больницы подрядчиком из Бурятии ООО «ДОМ 2000». Предварительный ущерб по этому делу оценивается в 575 миллионов рублей. Уголовное производство возбуждено в отношении сотрудников подрядной организации по статье о мошенничестве и должностных лиц заказчика по статье о превышении полномочий. Расследование находится на особом контроле прокуратуры края.
Теги
прокуратура

Все новости

Бодибилдерша из Бурятии завоевала «серебро» чемпионата России
01.11.2025 в 12:58
В Чите застройщика из Бурятии подозревают в махинациях
01.11.2025 в 12:50
В Бурятии появился восьмой центр общения старшего поколения
01.11.2025 в 12:41
«У нее остались следы пальцев на шее»
01.11.2025 в 12:31
В Улан-Удэ карманник стащил у девушки дорогой телефон
01.11.2025 в 11:49
В Бурятии 19 участников СВО и членов их семей запускают свое дело
01.11.2025 в 11:36
Что такое программа долгосрочных сбережений
01.11.2025 в 11:36
Дефицит учителей в Забайкалье превысил среднероссийский показатель вдвое
01.11.2025 в 11:35
Бюджет Улан-Удэ пополнился штрафами на 5 млн рублей
01.11.2025 в 11:25
На севере Бурятии построят четырехэтажный дом для железнодорожников
01.11.2025 в 11:07
ЗУРХАЙ
с 29 октября по 4 ноября

Читайте также
«У нее остались следы пальцев на шее»
В Новосибирске суд отменил приговор пенсионерке, обвиненной в убийстве мужа
01.11.2025 в 12:31
В Улан-Удэ карманник стащил у девушки дорогой телефон
Злоумышленник воспользовался толкучкой в маршрутке
01.11.2025 в 11:49
В Бурятии ущерб от мошенников скоро превысит полмиллиарда рублей
Число обманутых людей уже перевалило за две тысячи
01.11.2025 в 10:54
В Бурятии в кювет слетела легковушка с четырьмя людьми
Авария случилась в Селенгинском районе
01.11.2025 в 10:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru