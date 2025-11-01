Происшествия 01.11.2025 в 12:50
В Чите застройщика из Бурятии подозревают в махинациях
В Забайкальском крае в ходе надзора за исполнением нацпроектов выявлено 405 нарушений закона
Текст: Иван Иванов
Как сообщает пресс-служба Забайкальской краевой прокуратуры, в 2025 году на реализацию 12 национальных проектов в регионе было выделено более 25 миллиардов рублей. Проверяющие установили многочисленные нарушения, включая несвоевременное доведение денежных средств до конечных получателей, ошибки при организации закупочных процедур, срывы установленных сроков исполнения контрактов, а также недостаточный контроль государственных заказчиков за работой подрядных организаций.
Для устранения выявленных недостатков прокурорами было внесено более 300 актов реагирования. В результате к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 66 должностных лиц. Благодаря вмешательству надзорного ведомства удалось ввести в эксплуатацию ряд значимых социальных объектов, включая шесть школ, восемь фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, а также физкультурно-оздоровительный комплекс. Проведены капитальный ремонт и переоснащение десятков других социальных учреждений.
Как сообщает портал Sibnovosti.ru, по материалам прокурорских проверок возбуждено 15 уголовных дел. Наиболее резонансное из них связано с использованием некачественных материалов при строительстве фундамента здания краевой детской клинической больницы подрядчиком из Бурятии ООО «ДОМ 2000». Предварительный ущерб по этому делу оценивается в 575 миллионов рублей. Уголовное производство возбуждено в отношении сотрудников подрядной организации по статье о мошенничестве и должностных лиц заказчика по статье о превышении полномочий. Расследование находится на особом контроле прокуратуры края.
