Происшествия 01.11.2025 в 12:31
«У нее остались следы пальцев на шее»
В Новосибирске суд отменил приговор пенсионерке, обвиненной в убийстве мужа
Текст: КП-Новосибирск
Новый поворот появился в деле пенсионерки, обвиненной в убийстве мужа при превышении необходимой самообороны. Как сообщает КП-Новосибирск, в декабре 2023 года супруг 60-летней Надежды уехал из дома и отмечал праздники в одиночестве. 7 января женщина взяла подругу и поехала возвращать его домой.
- Миша встретил меня пьяным, с синяками на руках и ногах. Я спросила у него, откуда синяки, тот ответил: «Упал». Вдвоем с подругой мы уговорили его вернуться в город, Миша обещал бросить пить. Подруга в итоге уснула на диване, а мы с мужем сидели за столом и разговаривали, — рассказывала на суде 60-летняя Надежда.
Женщина выпила бокал шампанского, но муж стал снова налегать на спиртное. Надежда выхватила полупустую бутылку из его рук, тогда супруг кинулся на нее.
- Согласно показаниям моей подзащитной, Михаил стал ее душить. Надежда начала терять сознание и, пытаясь защититься, ударила мужа по голове бутылкой. Потом сама упала на диван и потеряла сознание. Она едва помнит, что происходило в тот момент, — рассказал КП-Новосибирск адвокат Иван Дьяченко.
Ночью около 2 часов Надежда проснулась и обнаружила мужа в ванной возле раковины: он был без сознания. Сибирячка вызвала скорую, но спасти мужчину не удалось: приехавшие медики констатировали смерть. Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Суд отправил пенсионерку под домашний арест.
- Причиной смерти мужчины стала рана на затылке. В комнате обнаружили разбитую бутылку, но характер порезов был иным — ровные края раны, как от удара лезвием ножа, — рассказал Иван Дьяченко, защищавший женщину на суде. — При этом судмедэкспертиза подтвердила, что муж Надежды действительно напал на него: у нее на шее остались следы пальцев.
У Надежды и ее подруги брали смывы с рук, но не обнаружили никаких биологических материалов. При этом было установлено, что руки они не мыли. По словам адвоката, прокуратура несколько раз возвращала уголовное дело на доследование, в итоге статью переквалифицировали на убийство при превышении необходимой самообороны. В октябре 2024 года женщину освободили из-под домашнего ареста.
В июле 2025 года Новосибирский районный суд вынес приговор и назначил пенсионерке полтора года ограничения свободы. Надежда признала вину в превышении необходимой самообороны, так как ничего не помнила. Другие версии не рассматривались, хотя в деле было много странностей.
- На теле погибшего обнаружили более 17 синяков и ссадин от ударов твердым тупым предметом, которые нанесли Михаилу за 2–3 дня до дня смерти. Моя подзащитная спрашивала у Михаила про синяки на ноге, он в ответ сказал: «Упал». Но это невозможно, скорее всего, его избивали и весьма сильно, а он это скрыл, — рассказал адвокат Иван Дьяченко. – В ночь убийства около полуночи соседка слышала, как дверь в квартиру Михаила открывали и закрывали. Кто-то еще мог зайти к нему и нанести рану.
Брат потерпевшего настаивал на строгом наказании и подал апелляцию. 31 октября Новосибирский областной суд вынес решение:
- Суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, — рассказал адвокат Иван Дьяченко. — Надежда с мужем прожили вместе более 15 лет, у них не было конфликтов. Она до сих пор тяжело переживает его смерть и не хочет вспоминать об этом. Мы надеемся, что суд примет справедливое решение и полностью оправдает вдову.
*Имена изменены
