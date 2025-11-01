Происшествия 01.11.2025 в 16:31
Чиновник погорел при строительстве погранперехода «Забайкальск»
Бывшего руководителя подразделения «Росгранстроя» будут судить за взяточничество
Текст: Иван Иванов
Дело против бывшего начальника подразделения читинской организации «Росгранстрой» передано в суд после одобрения обвинительного заключения Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой. Основанием для него послужили материалы ФСБ Забайкальского края, сообщает «Чита.Ру».
Сотрудники ФСБ выяснили, что в 2024–2025 годах обвиняемый создал схему получения денег от руководителей компаний-подрядчиков, выполняющих госзаказ для дирекции. За ускоренную приемку работ на пункте пропуска «Забайкальск» он получил взятку более 1,3 миллиона рублей.
Расследование дела о получении крупной взятки должностным лицом проводил Забайкальский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.
Сотрудники ФСБ выяснили, что в 2024–2025 годах обвиняемый создал схему получения денег от руководителей компаний-подрядчиков, выполняющих госзаказ для дирекции. За ускоренную приемку работ на пункте пропуска «Забайкальск» он получил взятку более 1,3 миллиона рублей.
Расследование дела о получении крупной взятки должностным лицом проводил Забайкальский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.
Тегивзятка