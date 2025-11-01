Происшествия 01.11.2025 в 16:31

Чиновник погорел при строительстве погранперехода «Забайкальск»

Бывшего руководителя подразделения «Росгранстроя» будут судить за взяточничество
A- A+
Текст: Иван Иванов
Чиновник погорел при строительстве погранперехода «Забайкальск»
Дело против бывшего начальника подразделения читинской организации «Росгранстрой» передано в суд после одобрения обвинительного заключения Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой. Основанием для него послужили материалы ФСБ Забайкальского края, сообщает «Чита.Ру»

Сотрудники ФСБ выяснили, что в 2024–2025 годах обвиняемый создал схему получения денег от руководителей компаний-подрядчиков, выполняющих госзаказ для дирекции. За ускоренную приемку работ на пункте пропуска «Забайкальск» он получил взятку более 1,3 миллиона рублей.

Расследование дела о получении крупной взятки должностным лицом проводил Забайкальский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России. 
Теги
взятка

Все новости

13 лет колонии получила жительница Улан-Удэ за жестокое убийство младенца
01.11.2025 в 17:20
В Монголии стали направлять женщин на выполнение миротворческих миссий
01.11.2025 в 16:39
В Бурятии сотрудники МЧС закупили медицинские средства для бойцов СВО
01.11.2025 в 16:36
Чиновник погорел при строительстве погранперехода «Забайкальск»
01.11.2025 в 16:31
В пригороде Улан-Удэ столкнулись пассажирский автобус и грузовик
01.11.2025 в 16:03
Правительство Монголии просит австралийцев снизить проценты по долгу
01.11.2025 в 16:03
Мать из Бурятии судилась с отделением Соцфонда из-за пособия
01.11.2025 в 15:33
В Улан-Удэ прокладывают километровую ливневку на Бабушкина
01.11.2025 в 15:17
В Бурятии запустили новый завод
01.11.2025 в 15:05
В Бурятии обсудили, как воспитать патриотов
01.11.2025 в 14:55
ЗУРХАЙ
с 29 октября по 4 ноября

Читайте также
13 лет колонии получила жительница Улан-Удэ за жестокое убийство младенца
Сегодня Верховный суд огласил приговор
01.11.2025 в 17:20
В пригороде Улан-Удэ столкнулись пассажирский автобус и грузовик
Авария произошла в Суже
01.11.2025 в 16:03
В Чите застройщика из Бурятии подозревают в махинациях
В Забайкальском крае в ходе надзора за исполнением нацпроектов выявлено 405 нарушений закона
01.11.2025 в 12:50
«У нее остались следы пальцев на шее»
В Новосибирске суд отменил приговор пенсионерке, обвиненной в убийстве мужа
01.11.2025 в 12:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru