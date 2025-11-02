Происшествия 02.11.2025 в 09:29

В Улан-Удэ огласят итоги расследования двойного убийства

5 ноября следователи проведут брифинг по делу Сэсэг Буиновой и Станислава Норбоева
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ огласят итоги расследования двойного убийства
5 ноября в Улан-Удэ сотрудники Следственного комитета огласят результаты расследования уголовного дела об убийстве Сэсэг Буиновой и Станислава Норбоева. Для этого будет организован специальный брифинг с участием республиканских журналистов, сообщили в следственном ведомстве.

Напомним, 11 апреля 2024 года мать двоих детей Сэсэг Буинова уехала из дома на своем автомобиле Mitsubishi Outlander. На площадке перед супермаркетом на улице Бабушкина она встретила знакомого Станислава Норбоева, который сел к ней в салон. Также к ним в автомобиль подсел неизвестный человек, после чего они вместе уехали в сторону 100-х кварталов.

Спустя некоторое время в правоохранительные органы поступили заявления о безвестном исчезновении обоих граждан. Поисками пропавших людей длительное время занимались полиция, родственники и волонтеры. В результате в районе улицы Домостроительной и близлежащей округе были найдены некоторые личные вещи пропавших, а автомобиль женщины со скрученными номерами обнаружили в другой части города.

Также на улице Домостроительной между автодорогой и железнодорожными путями нашли следы крови, которыми обильно пропитался грунт. Согласно результатам исследования, она принадлежит Станиславу. На автомобиле пропавшей женщины также нашли следы принадлежащей ей крови. После этого было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Главным подозреваемым в преступлении стал мужчина, подсевший в автомобиль к Сэсэг и Станиславу. Его лицо могло попасть на одну из камер, правда, в весьма плохом качестве. В ходе дальнейшего расследования было установлено, что убийство произошло на ул. Домостроительной. Причем тела жертв преступник вывез оттуда только спустя сутки.

Также следствию стало известно направление движения машины убийцы. По этому маршруту сотрудники проверили более полутысячи мест, где он мог спрятать тела. В результате в марте 2025 года жертвы преступления были найдены – их обнаружили в одном из заброшенных гаражей в поселке Аэропорт. Тела находились на глубине около 2 метров в досмотровой яме под слоем льда, мусора и песка.
Теги
убийство

Все новости

В Улан-Удэ огласят итоги расследования двойного убийства
02.11.2025 в 09:29
В Бурятии вода подтопила дорогу
02.11.2025 в 09:08
Пригород Улан-Удэ погружается во мрак
02.11.2025 в 07:00
13 лет колонии получила жительница Улан-Удэ за жестокое убийство младенца
01.11.2025 в 17:20
В Монголии стали направлять женщин на выполнение миротворческих миссий
01.11.2025 в 16:39
В Бурятии сотрудники МЧС закупили медицинские средства для бойцов СВО
01.11.2025 в 16:36
Чиновник погорел при строительстве погранперехода «Забайкальск»
01.11.2025 в 16:31
В пригороде Улан-Удэ столкнулись пассажирский автобус и грузовик
01.11.2025 в 16:03
Правительство Монголии просит австралийцев снизить проценты по долгу
01.11.2025 в 16:03
Мать из Бурятии судилась с отделением Соцфонда из-за пособия
01.11.2025 в 15:33
ЗУРХАЙ
с 29 октября по 4 ноября

Читайте также
13 лет колонии получила жительница Улан-Удэ за жестокое убийство младенца
Сегодня Верховный суд огласил приговор
01.11.2025 в 17:20
Чиновник погорел при строительстве погранперехода «Забайкальск»
Бывшего руководителя подразделения «Росгранстроя» будут судить за взяточничество
01.11.2025 в 16:31
В пригороде Улан-Удэ столкнулись пассажирский автобус и грузовик
Авария произошла в Суже
01.11.2025 в 16:03
В Чите застройщика из Бурятии подозревают в махинациях
В Забайкальском крае в ходе надзора за исполнением нацпроектов выявлено 405 нарушений закона
01.11.2025 в 12:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru