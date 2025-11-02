Происшествия 02.11.2025 в 09:29
В Улан-Удэ огласят итоги расследования двойного убийства
5 ноября следователи проведут брифинг по делу Сэсэг Буиновой и Станислава Норбоева
Текст: Андрей Константинов
5 ноября в Улан-Удэ сотрудники Следственного комитета огласят результаты расследования уголовного дела об убийстве Сэсэг Буиновой и Станислава Норбоева. Для этого будет организован специальный брифинг с участием республиканских журналистов, сообщили в следственном ведомстве.
Напомним, 11 апреля 2024 года мать двоих детей Сэсэг Буинова уехала из дома на своем автомобиле Mitsubishi Outlander. На площадке перед супермаркетом на улице Бабушкина она встретила знакомого Станислава Норбоева, который сел к ней в салон. Также к ним в автомобиль подсел неизвестный человек, после чего они вместе уехали в сторону 100-х кварталов.
Спустя некоторое время в правоохранительные органы поступили заявления о безвестном исчезновении обоих граждан. Поисками пропавших людей длительное время занимались полиция, родственники и волонтеры. В результате в районе улицы Домостроительной и близлежащей округе были найдены некоторые личные вещи пропавших, а автомобиль женщины со скрученными номерами обнаружили в другой части города.
Также на улице Домостроительной между автодорогой и железнодорожными путями нашли следы крови, которыми обильно пропитался грунт. Согласно результатам исследования, она принадлежит Станиславу. На автомобиле пропавшей женщины также нашли следы принадлежащей ей крови. После этого было возбуждено уголовное дело об убийстве.
Главным подозреваемым в преступлении стал мужчина, подсевший в автомобиль к Сэсэг и Станиславу. Его лицо могло попасть на одну из камер, правда, в весьма плохом качестве. В ходе дальнейшего расследования было установлено, что убийство произошло на ул. Домостроительной. Причем тела жертв преступник вывез оттуда только спустя сутки.
Также следствию стало известно направление движения машины убийцы. По этому маршруту сотрудники проверили более полутысячи мест, где он мог спрятать тела. В результате в марте 2025 года жертвы преступления были найдены – их обнаружили в одном из заброшенных гаражей в поселке Аэропорт. Тела находились на глубине около 2 метров в досмотровой яме под слоем льда, мусора и песка.
Напомним, 11 апреля 2024 года мать двоих детей Сэсэг Буинова уехала из дома на своем автомобиле Mitsubishi Outlander. На площадке перед супермаркетом на улице Бабушкина она встретила знакомого Станислава Норбоева, который сел к ней в салон. Также к ним в автомобиль подсел неизвестный человек, после чего они вместе уехали в сторону 100-х кварталов.
Спустя некоторое время в правоохранительные органы поступили заявления о безвестном исчезновении обоих граждан. Поисками пропавших людей длительное время занимались полиция, родственники и волонтеры. В результате в районе улицы Домостроительной и близлежащей округе были найдены некоторые личные вещи пропавших, а автомобиль женщины со скрученными номерами обнаружили в другой части города.
Также на улице Домостроительной между автодорогой и железнодорожными путями нашли следы крови, которыми обильно пропитался грунт. Согласно результатам исследования, она принадлежит Станиславу. На автомобиле пропавшей женщины также нашли следы принадлежащей ей крови. После этого было возбуждено уголовное дело об убийстве.
Главным подозреваемым в преступлении стал мужчина, подсевший в автомобиль к Сэсэг и Станиславу. Его лицо могло попасть на одну из камер, правда, в весьма плохом качестве. В ходе дальнейшего расследования было установлено, что убийство произошло на ул. Домостроительной. Причем тела жертв преступник вывез оттуда только спустя сутки.
Также следствию стало известно направление движения машины убийцы. По этому маршруту сотрудники проверили более полутысячи мест, где он мог спрятать тела. В результате в марте 2025 года жертвы преступления были найдены – их обнаружили в одном из заброшенных гаражей в поселке Аэропорт. Тела находились на глубине около 2 метров в досмотровой яме под слоем льда, мусора и песка.
Тегиубийство