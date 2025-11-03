Происшествия 03.11.2025 в 09:44

В Улан-Удэ сотрудник ГАИ спас юношу на старом Селенгинском мосту

Парень пришел в опасное место после расставания с девушкой
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ сотрудник ГАИ спас юношу на старом Селенгинском мосту
Фото: МВД по Бурятии

В Улан-Удэ сотрудник Госавтоинспекции спас на старом Селенгинском мосту 21-летнего юношу. Тот пришел в опасное место после расставания с девушкой.

Автоинспектор, младший лейтенант полиции Аюр Бадмаев, увидел молодого человека, стоящего на краю моста, во время патрулирования. Полицейский преодолел два двухметровых металлических ограждения и приблизился к парню. Выяснилось, что он отчаялся из-за болезненной разлуки с возлюбленной.

Офицер разговаривал с юношей на протяжении часа, чтобы вернуть ему надежду. Параллельно сообщил о происшествии в МЧС. Постепенно улан-удэнец начал прислушиваться к его словам. Затем автоинспектор протянул руку помощи, и парень принял ее – спустился с ограждения и благополучно вернулся в безопасную зону.

«Убедившись, что гражданин в надёжных руках родственников и прибывших спасателей, полицейский вернулся к исполнению служебных обязанностей. На следующий день семья спасённого выразила искреннюю благодарность Аюру Бадмаеву», - рассказали в МВД по Бурятии.

Ранее «Номер один» сообщал, что старый Селенгинский мост спрятали за высоким забором – сооружение еще в 2020 году признали аварийным.

Теги
спасение ГАИ мост

