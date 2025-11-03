На трассе в Бурятии погиб 38-летний водитель

Накануне вечером в Иволгинском районе Бурятии случилось смертельное ДТП – на 27-м километре трассы А-340.

38-летний водитель автомобиля «Тойота Виндом» следовал со стороны Кяхты. Предварительно, он не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась.

Автомобилист погиб. Его пассажира, 14-летнего мальчика, после медосмотра отпустили домой, сообщили в ТГ-канале «Иволга-инфо.24/7» со ссылкой на ГАИ региона.