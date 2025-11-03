Происшествия 03.11.2025 в 12:36
На трассе в Бурятии погиб 38-летний водитель
Авария произошла в Иволгинском районе
Текст: Карина Перова
Накануне вечером в Иволгинском районе Бурятии случилось смертельное ДТП – на 27-м километре трассы А-340.
38-летний водитель автомобиля «Тойота Виндом» следовал со стороны Кяхты. Предварительно, он не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась.
Автомобилист погиб. Его пассажира, 14-летнего мальчика, после медосмотра отпустили домой, сообщили в ТГ-канале «Иволга-инфо.24/7» со ссылкой на ГАИ региона.
Тегисмертельное ДТП авария