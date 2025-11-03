Происшествия 03.11.2025 в 12:36

На трассе в Бурятии погиб 38-летний водитель

Авария произошла в Иволгинском районе
A- A+
Текст: Карина Перова
На трассе в Бурятии погиб 38-летний водитель
Фото: архив «Номер один»

Накануне вечером в Иволгинском районе Бурятии случилось смертельное ДТП – на 27-м километре трассы А-340.

38-летний водитель автомобиля «Тойота Виндом» следовал со стороны Кяхты. Предварительно, он не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась.

Автомобилист погиб. Его пассажира, 14-летнего мальчика, после медосмотра отпустили домой, сообщили в ТГ-канале «Иволга-инфо.24/7» со ссылкой на ГАИ региона.

Теги
смертельное ДТП авария

Все новости

На трассе в Бурятии погиб 38-летний водитель
03.11.2025 в 12:36
Что такое программа долгосрочных сбережений
03.11.2025 в 11:42
Участники из Бурятии завоевали несколько медалей на чемпионате «Абилимпикс»
03.11.2025 в 11:33
Студенты из Бурятии снялись в клипе с Олегом Газмановым и Денисом Майдановым
03.11.2025 в 10:49
В Бурятии люди катались на коньках по тонкому льду озера
03.11.2025 в 10:22
В Минздраве Бурятии опровергли слухи о гепатитах В и С в поликлинике № 1
03.11.2025 в 10:03
В Улан-Удэ сотрудник ГАИ спас юношу на старом Селенгинском мосту
03.11.2025 в 09:44
В Бурятии ЛДПР выступила в защиту педагогов
03.11.2025 в 09:31
В Бурятии засудили директора компании, по вине которого погиб человек
03.11.2025 в 08:00
Жители Бурятии потянулись к разливному молоку
03.11.2025 в 07:00
ЗУРХАЙ
с 29 октября по 4 ноября

Читайте также
В Улан-Удэ сотрудник ГАИ спас юношу на старом Селенгинском мосту
Парень пришел в опасное место после расставания с девушкой
03.11.2025 в 09:44
В Бурятии засудили директора компании, по вине которого погиб человек
Неисправный подводный кабель насоса убил мужчину и покалечил девочку
03.11.2025 в 08:00
В Улан-Удэ огласят итоги расследования двойного убийства
5 ноября следователи проведут брифинг по делу Сэсэг Буиновой и Станислава Норбоева
02.11.2025 в 09:29
13 лет колонии получила жительница Улан-Удэ за жестокое убийство младенца
Сегодня Верховный суд огласил приговор
01.11.2025 в 17:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru