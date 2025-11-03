Происшествия 03.11.2025 в 13:42

В Забайкалье четыре человека погибли в автокатастрофе

Водитель иномарки не заметил движущийся по дороге автопогрузчик
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Забайкалье четыре человека погибли в автокатастрофе
Фото: ГАИ Забайкалья

Водитель и три пассажира погибли в ДТП на федеральной автодороге «Амур» в Забайкальском крае, сообщает РИА-Новости со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

По информации ГАИ, в воскресенье в 23.20 по местному времени на 347-м километре федеральной автодороги Р-297 «Амур» Чита - Хабаровск «Nissan Expert» из-за несоблюдения дистанции врезался в фронтальный погрузчик SHANTUI.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли: 45-летний водитель, 48-летний пассажир и две женщины - пассажиры (1982 г.р., 1987 г.р.)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что погибшие – жители Чернышевского района.

Теги
смертельное ДТП Забайкалье

Все новости

В шести районах Бурятии ввели режим «Повышенная готовность»
03.11.2025 в 14:17
Якутия опустеет без бизнеса
03.11.2025 в 14:04
В Забайкалье четыре человека погибли в автокатастрофе
03.11.2025 в 13:42
На трассе в Бурятии погиб 38-летний водитель
03.11.2025 в 12:36
Что такое программа долгосрочных сбережений
03.11.2025 в 11:42
Участники из Бурятии завоевали несколько медалей на чемпионате «Абилимпикс»
03.11.2025 в 11:33
Студенты из Бурятии снялись в клипе с Олегом Газмановым и Денисом Майдановым
03.11.2025 в 10:49
В Бурятии люди катались на коньках по тонкому льду озера
03.11.2025 в 10:22
В Минздраве Бурятии опровергли слухи о гепатитах В и С в поликлинике № 1
03.11.2025 в 10:03
В Улан-Удэ сотрудник ГАИ спас юношу на старом Селенгинском мосту
03.11.2025 в 09:44
ЗУРХАЙ
с 29 октября по 4 ноября

Читайте также
На трассе в Бурятии погиб 38-летний водитель
Авария произошла в Иволгинском районе
03.11.2025 в 12:36
В Улан-Удэ сотрудник ГАИ спас юношу на старом Селенгинском мосту
Парень пришел в опасное место после расставания с девушкой
03.11.2025 в 09:44
В Бурятии засудили директора компании, по вине которого погиб человек
Неисправный подводный кабель насоса убил мужчину и покалечил девочку
03.11.2025 в 08:00
В Улан-Удэ огласят итоги расследования двойного убийства
5 ноября следователи проведут брифинг по делу Сэсэг Буиновой и Станислава Норбоева
02.11.2025 в 09:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru