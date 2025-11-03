Происшествия 03.11.2025 в 13:42
В Забайкалье четыре человека погибли в автокатастрофе
Водитель иномарки не заметил движущийся по дороге автопогрузчик
Текст: Иван Иванов
Водитель и три пассажира погибли в ДТП на федеральной автодороге «Амур» в Забайкальском крае, сообщает РИА-Новости со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.
По информации ГАИ, в воскресенье в 23.20 по местному времени на 347-м километре федеральной автодороги Р-297 «Амур» Чита - Хабаровск «Nissan Expert» из-за несоблюдения дистанции врезался в фронтальный погрузчик SHANTUI.
«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли: 45-летний водитель, 48-летний пассажир и две женщины - пассажиры (1982 г.р., 1987 г.р.)», - говорится в сообщении.
Отмечается, что погибшие – жители Чернышевского района.