В Забайкалье четыре человека погибли в автокатастрофе

Водитель и три пассажира погибли в ДТП на федеральной автодороге «Амур» в Забайкальском крае, сообщает РИА-Новости со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

По информации ГАИ, в воскресенье в 23.20 по местному времени на 347-м километре федеральной автодороги Р-297 «Амур» Чита - Хабаровск «Nissan Expert» из-за несоблюдения дистанции врезался в фронтальный погрузчик SHANTUI.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли: 45-летний водитель, 48-летний пассажир и две женщины - пассажиры (1982 г.р., 1987 г.р.)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что погибшие – жители Чернышевского района.