Происшествия 04.11.2025 в 14:18

В ДТП в Иркутской области погибли три человека

На трассе столкнулись четыре фуры

A- A+
Текст: Анастасия Величко
В ДТП в Иркутской области погибли три человека

Страшное ДТП произошло в Куйтунском районе Иркутской области третьего ноября. Там столкнулись четыре большегруза. Два водителя погибли на месте, третий скончался в больнице.

Один из грузовиков внезапно потерял управление на дороге, на которой лежал свежий снег. Из-за этого фура выехала на встречку, где столкнулась с другим большегрузом. От удара кабину потерявшего управление автомобиля снесло, а фура на встречной полосе ушла в кювет. За ней ехали еще два грузовика, им тоже не удалось избежать столкновения.

Два человека скончались на месте происшествия, третий умер в больнице. Четвертый водитель получил ушибы и отказался от госпитализации.

 
Фото: ГИБДД по Иркутской области

Теги
ДТП иркутская область большегрузы

Все новости

Депутаты просят сохранить Кяхту
04.11.2025 в 14:52
Часть Улан-Удэ осталась без света
04.11.2025 в 14:38
В ДТП в Иркутской области погибли три человека
04.11.2025 в 14:18
В Улан-Удэ прозвучал полуденный выстрел
04.11.2025 в 13:37
В Бурятии пройдет фестиваль сала
04.11.2025 в 11:55
Спикер Хурала поздравил жителей Бурятии с Днем народного единства
04.11.2025 в 09:00
Профессия в зоне риска
04.11.2025 в 08:00
Бурятию настиг омулевый кризис
04.11.2025 в 07:00
В Улан-Удэ электроопора упала на маршрутку
03.11.2025 в 14:30
В шести районах Бурятии ввели режим «Повышенная готовность»
03.11.2025 в 14:17
ЗУРХАЙ
с 29 октября по 4 ноября

Читайте также
В Улан-Удэ электроопора упала на маршрутку
Столб перед этим снес КамАЗ
03.11.2025 в 14:30
В Забайкалье четыре человека погибли в автокатастрофе
Водитель иномарки не заметил движущийся по дороге автопогрузчик
03.11.2025 в 13:42
На трассе в Бурятии погиб 38-летний водитель
Авария произошла в Иволгинском районе
03.11.2025 в 12:36
В Улан-Удэ сотрудник ГАИ спас юношу на старом Селенгинском мосту
Парень пришел в опасное место после расставания с девушкой
03.11.2025 в 09:44
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru