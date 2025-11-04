В ДТП в Иркутской области погибли три человека

Страшное ДТП произошло в Куйтунском районе Иркутской области третьего ноября. Там столкнулись четыре большегруза. Два водителя погибли на месте, третий скончался в больнице.

Один из грузовиков внезапно потерял управление на дороге, на которой лежал свежий снег. Из-за этого фура выехала на встречку, где столкнулась с другим большегрузом. От удара кабину потерявшего управление автомобиля снесло, а фура на встречной полосе ушла в кювет. За ней ехали еще два грузовика, им тоже не удалось избежать столкновения.

Два человека скончались на месте происшествия, третий умер в больнице. Четвертый водитель получил ушибы и отказался от госпитализации.



Фото: ГИБДД по Иркутской области