В Бурятии подростки перевернулись на мотоцикле с коляской

В Кабанском районе Бурятии накануне в ДТП угодили трое подростков. Авария произошла на 28-м км трассы «Береговая – Кабанск – Посольское», в районе села Шигаево.

17-летний водитель мотоцикла нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части и опрокинулся. Юноша был без мотошлема.

Пострадали две его пассажирки 17 и 15 лет. Девочки получили телесные повреждения, одну из них госпитализировали, отметили в телеграм-канале «Кабанск-инфо.24/7».