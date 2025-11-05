Происшествия 05.11.2025 в 10:27

За ноябрьские праздники в Бурятии сгорело семь бань

Причиной пожаров стали неисправная проводка и перекал печи
A- A+
Текст: Елена Кокорина
За ноябрьские праздники в Бурятии сгорело семь бань

За минувшие выходные дни – со 2 по 4 ноября – на территории Бурятии было зарегистрировано семь возгораний в банях. Инциденты были зафиксированы в Заиграевском, Кяхтинском, Баунтовском, Прибайкальском, Кабанском и Курумканском районах.

Благодаря своевременному реагированию, перехода огня на постройки и жилые дома допущено не было. Причинами возникновения пожаров в банях, стали короткое замыкание электропроводки и перекал печей.

Во избежание подобных инцидентов в Республиканском агентстве ГО и ЧС рекомендуют регулярно очищать дымоход от сажи, не оставлять без присмотра топящуюся печь,

- Горючие материалы необходимо размещать на расстоянии не менее одного метра от нагревающихся частей печи и не складывать дрова и другие горючие материалы вблизи печи. Также, не забывайте, о важности своевременного обслуживания электропроводки. Регулярно проверяйте состояние электропроводки и электрооборудования и не используйте самодельные электроприборы, - добавили в ведомстве.

Фото: ГО и ЧС

Теги
пожар

Все новости

В Улан-Удэ раскрывают тайну загадочного убийства
05.11.2025 в 10:55
За ноябрьские праздники в Бурятии сгорело семь бань
05.11.2025 в 10:27
Алдар Гулгенов: «В пользу проведения реформы сложилось сразу несколько факторов»
05.11.2025 в 10:23
18-летний боец из Бурятии погиб на СВО
05.11.2025 в 10:10
Жительницы Бурятии вошли в число лучших модельеров Евразии
05.11.2025 в 10:06
Две сестры хорошо подрались в Турции
05.11.2025 в 09:56
В Бурятии подростки перевернулись на мотоцикле с коляской
05.11.2025 в 09:55
В Бурятии в ноябре будет тепло и снежно
05.11.2025 в 09:49
В Бурятии часть пенсий в ноябре выплатят досрочно
05.11.2025 в 09:49
Бананы подешевели вслед за долларом
05.11.2025 в 09:41
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 ноября

Читайте также
В Улан-Удэ раскрывают тайну загадочного убийства
Следователи расскажут, кто убил Сэсэг Буинову и Станислава Норбоева (материал обновляется)
05.11.2025 в 10:55
В Бурятии подростки перевернулись на мотоцикле с коляской
Пострадали две девочки
05.11.2025 в 09:55
Жительница Бурятии перечислила мошенникам более 6 млн рублей
Аферист убедил ее заняться «инвестированием»
05.11.2025 в 09:18
Автовоз с автомобилями перевернулся в Забайкалье

Водитель фуры, управлявший грузовиком без прав, погиб на месте

04.11.2025 в 17:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru