За ноябрьские праздники в Бурятии сгорело семь бань

За минувшие выходные дни – со 2 по 4 ноября – на территории Бурятии было зарегистрировано семь возгораний в банях. Инциденты были зафиксированы в Заиграевском, Кяхтинском, Баунтовском, Прибайкальском, Кабанском и Курумканском районах.

Благодаря своевременному реагированию, перехода огня на постройки и жилые дома допущено не было. Причинами возникновения пожаров в банях, стали короткое замыкание электропроводки и перекал печей.

Во избежание подобных инцидентов в Республиканском агентстве ГО и ЧС рекомендуют регулярно очищать дымоход от сажи, не оставлять без присмотра топящуюся печь,

- Горючие материалы необходимо размещать на расстоянии не менее одного метра от нагревающихся частей печи и не складывать дрова и другие горючие материалы вблизи печи. Также, не забывайте, о важности своевременного обслуживания электропроводки. Регулярно проверяйте состояние электропроводки и электрооборудования и не используйте самодельные электроприборы, - добавили в ведомстве.

Фото: ГО и ЧС