В Улан-Удэ задержали шайку молодых грабителей

В Улан-Удэ полиция разыскала и задержала трех грабителей, жертвами которых стал 60-летний мужчина. Возраст злоумышленников – 17-18 лет.Как рассказали в МВД Бурятии, в момент совершения преступления потерпевший был пьян. Заметив мужчину, парни проследовали за ним по улице, затем напали и побили, отобрав телефон и 2 тысячи рублей.Побитый мужчина обратился за помощью в близлежащее кафе. Там ему вызвали полицию. Прибывшие стражи порядка составили ориентировку на злоумышленников и передали наружным нарядам. Не прошло и часа, как сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемых.Веским аргументом в пользу вины парней стала и запись с камер видеонаблюдения, которая запечатлела момент происшествия.«Молодые люди двумя месяцами ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, но должных выводов не сделали. В настоящее время в отношении них возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в МВД Бурятии.